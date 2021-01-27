網紅「咪咪愛運動」因為身材高挑，加上時常分享居家運動和健康飲食，讓她在網路享有不小名氣，更有高達80萬粉絲追蹤，不過近來PO出去栗松溫泉的照片，未料竟發現滿地衛生紙和排泄物，讓她無奈表示：「其實不是沒有水準，或許大家欠缺的只是了解」。

「咪咪愛運動」近來去栗松溫泉，未料處於這片絕世美景時，卻發現有個地方竟充滿一堆用過的衛生紙和排泄物，對此她表示人會上廁所是正常現象，排泄物也能被大自然分解掉，但是衛生紙卻沒有辦法被分解，不禁感嘆：「我相信很多人只是不知道怎麼處理，並不是因為沒有公德心」，呼籲所有人可以帶一個密封袋把所有垃圾裝在裡面，下山時再把垃圾攜帶下山，這樣不僅是對自然的尊重，也是永續經營台灣美麗的一個方法。

此外她表示帶團的嚮導們，不僅要兼顧團員安全，還得擔憂規定太嚴格，會讓所有人敗性而歸，但也呼籲絕對要做好宣導的責任，而不是一昧縱容大家做傷害自己或大自然的事情，也希望大家能學習當個有水準的人，才能讓我們的下一代都看見這麼美麗的風景和人情。

對此網友也紛紛留言：「要保有公德心真的很重要」、「這樣的宣導真的很有幫助」、「咪咪說出我的心聲，維護山林真的很重要的一環」，對此她也回應不這樣宣導，可能很多人還不知道吧。

(中時新聞網)