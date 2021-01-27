全世界都在搶疫苗，匯豐私人銀行把疫苗的部署，視為新冠疫情發展的重大轉捩點，匯豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，隨著疫苗在2021年於各國被廣泛接種，將促進經濟重啟並提振消費者信心。

匯豐私人銀行強調，經濟擴張的範疇擴大，自然會使股票市場表現領先的板塊擴大，因此2021年上半年對科技、工業、原材料、非必需消費品和通訊服務，持偏高比重配置。

匯豐私人銀行今（27）日舉行2021年投資展望線上說明會，由范卓雲與匯豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華同時上線說明。范卓雲表示，儘管新冠疫情沒有完全脫離，2021年仍可看到全球經濟的復甦，加上疫苗問市等帶來的產業創建，可望為投資帶來更多機會，亞洲多數國家處理疫情相對較好，台灣、中國等市場，估計疫後復甦也將領先於環球其他市場，「現今情勢有利於2021年亞洲股票及債券的投資報酬展望」。

范卓雲強調，儘管面對疫情變種等短期風險，仍然維持承險的資產配置策略，對美國和中國的部位持有偏高比重，且繼續投資順周期板塊。

由於多數優質股票在2020年出現估值不斷上升，匯豐私人銀行分析，部份投資者開始留意受重創的板塊，物色相對價值機會，觸發資金由增長股，其中包括部份科技類股轉投於包括價值股在內的其它類別。但在觀注的同時，建議採取有選擇性的策略，像航空、款待、遊輪或其他受重創板塊的相對價值交易，要配置之前應確認疫苗已獲得廣泛使用。

(工商 )