國民黨反萊豬連署如火如荼進行中，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣27日至三重先嗇宮參加關懷獨居長者活動，馬英九說，美國只求進口到台灣，其實美國百分之80豬肉都是非萊豬，台灣只要進口一小部分就好了，實在沒必要把台灣的健康犧牲在百分之20的萊豬身上。

馬英九表示，國民黨持續推動萊豬公投，公投將於8月28日舉行，其實美國只要能夠把豬肉賣到台灣就好了，事實上美國百分之八十的豬肉都是非萊豬，台灣只要拿一小部分就好了，實在沒必要把台灣的健康犧牲在百分之20的萊豬身上。

江啟臣則說，台灣控制疫情相對穩定，感謝各縣市政府超前部署，他今年有求兩個願望，第一個疫情趕快結束恢復正常作息，第二，今年是食安年，希望828公投有機會把萊豬趕出去，終結萊豬的進口，國民黨踴躍食安公投及反萊豬公投，公投案目前超過30萬分連署達到門檻，將朝50萬份連署邁進。

(中時 )