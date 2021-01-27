2021台北國際電玩展Taipei Game Show將於28日起一連四天在台北南港展覽館1館登場，主辦單位表示將遵照「COVID-19中央流行疫情指揮中心」疫情警戒標準及公眾集會因應指引事項規定，全面落實進入展區實名制、量測體溫、手噴酒精、全程配戴口罩、禁止飲食，並加強實施展區消毒、出入口人流統計及管制、展區內保持社交距離等防疫措施。

台北電玩展自2003年舉辦以來，近年已成為全球重要遊戲展會之一，每年參與的國家將近30餘國，超過2,500名國際專業買主，其中遊戲新創公司及獨立遊戲開發團隊為亞洲最大規模。今年因疫情影響，國內、外遊戲廠商同步以線上虛擬或實體展出方式參與，2021年共計25國80家廠商參與線上媒合，現場活動體驗遊戲款數則為100款，較往年減半，此次以線上虛擬方式提供不同的玩樂體驗並希冀分流來展場的玩家人數。

主辦單位除配合防疫指引實施2021台北國際電玩展相關應變計畫，展期間現場聘駐護理人員並建立與疾管機關通報機制。展場規劃更加大各廠商攤位間距，原可容納900個展位的展覽場地，僅規劃500個展位，以符合來場者保持社交距離之需求。另增加設置兩大防疫排隊區，提供玩家遊戲體驗或參與活動排隊，能夠嚴守保持社交距離及安全。此外，現場將嚴格實施展場內人數的容留管控機制，原展館同時段容留人數12,000人，將限縮至7,000人以下，較往年減少3成以上，並視情況啟動批次進出管制，降低風險。主辦單位及各參展廠商，將實施攤位內設備每日消毒並全面宣導來場玩家相關防疫入場觀範。如有不符規定經勸導未改善者，將強制驅離出場。

主辦單位表示，此次決定如期舉辦，除充分信任指揮中心對疫情的判斷和指導，也落實各級長官不要過度恐慌的呼籲，相信在指揮中心、市府的指導下，能順利舉辦完成。台北電玩展再次呼籲務必遵守防疫規範，配合觀展五步驟：實聯(名)制登錄、入場前量測體溫、自備並全程配戴口罩、手部酒精清潔、保持社交距離並排隊入場。

(工商 )