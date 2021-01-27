老字號建築業「三重幫」老大哥宏國建設集團，復出房市了，今（27）日發表「伍感拾筑」新品牌，宏國第二代大哥林鴻明的大千金，「伍感拾筑」創新長林鈺芳首度在媒體面前公開亮相。她表示，未來「伍感拾筑」新品牌將會先用在三月會預計推出的宜蘭，及鶯歌、和台北市「宏國大道城二期」等新案。
林鈺芳表示，希望借由發表新品牌，讓普羅大眾更了解宏國在綠建築，環保，健康，自然等建築的主張和建築DNA。
林鈺芳表示，「伍感拾筑」這個品牌未必會運用在每一個建案，而是希望幫助消費者更了解未來新品牌的建築內涵。
林鈺芳表示，第一個會用到「伍感拾筑」這個品牌的案子，當時在大同區「宏國大道城」才推出，就造成熱銷；接下來宜蘭、「宏國大道城二期」、鶯歌等新案，會開始使用到這個新品牌名稱。
她表示，「伍感拾筑」新品牌有十個建築標準，包括：安心，好氧，好水，健康，沈靜，舒適，自然，全齡，美學和珍惜。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。