老字號建築業「三重幫」老大哥宏國建設集團，復出房市了，今（27）日發表「伍感拾筑」新品牌，宏國第二代大哥林鴻明的大千金，「伍感拾筑」創新長林鈺芳首度在媒體面前公開亮相。她表示，未來「伍感拾筑」新品牌將會先用在三月會預計推出的宜蘭，及鶯歌、和台北市「宏國大道城二期」等新案。

林鈺芳表示，希望借由發表新品牌，讓普羅大眾更了解宏國在綠建築，環保，健康，自然等建築的主張和建築DNA。

林鈺芳表示，「伍感拾筑」這個品牌未必會運用在每一個建案，而是希望幫助消費者更了解未來新品牌的建築內涵。

林鈺芳表示，第一個會用到「伍感拾筑」這個品牌的案子，當時在大同區「宏國大道城」才推出，就造成熱銷；接下來宜蘭、「宏國大道城二期」、鶯歌等新案，會開始使用到這個新品牌名稱。

她表示，「伍感拾筑」新品牌有十個建築標準，包括：安心，好氧，好水，健康，沈靜，舒適，自然，全齡，美學和珍惜。

(工商 )