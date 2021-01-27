三星電子今（27）日開放預購Galaxy S21 5G旗艦系列消費者優先取貨，並採波段式預約交機，貼心節省等待時間。優先取貨首日，星粉不減熱情於門市營業第一時間報到，迫不及待喜迎先機！此外，三星體恤星粉於冬日清晨等候交機的辛勞，更與人氣咖啡店「温咖啡」攜手打造Galaxy Café，以暖心咖啡及廣受年輕族群喜愛的温式語錄，讓取機過程多了樂趣與溫度，在輕啜咖啡的同時還能悠閒體驗新機，取貨超享受。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，此次Galaxy S21 5G旗艦系列台灣與全球同步上市，自預購以來市場詢問熱烈，銷售表現合乎預期。觀察整體預購狀況，三款機種銷售比例Galaxy S21 Ultra：S21＋：S21分別為35：45：20，當中最高階機種Galaxy S21 Ultra 16GB＋512GB版本大獲市場青睞，預購全數完銷。

通路表現方面，三星智慧館今年預購表現較S10系列成長25％；而隨著購物型態轉變，三星商城展現飛躍成長，預購成績更較S10系列成長近1.7倍。感謝星粉於大環境嚴峻時仍熱情相挺，相信Galaxy S21 5G旗艦系列能順利達成較上一代成長20％的優異成績。

今早搶得第一梯次取機名額的民眾為來自台北的張先生，購買Galaxy S21 Ultra星魅銀。張先生表示，於開放預購首三日就來到三星微風南山旗艦體驗館登記預購，今日早上九點半就來等待入場取機。張先生先前使用他牌手機，今年決定購入首款三星手機，很喜歡其螢幕表現及相機功能，特別是兩顆遠距鏡頭的配置，分別可以達到3倍、10倍光學變焦，所以決定購買。

同樣搶得第一梯次取機名額的還有來自基隆的游先生，購買Galaxy S21 Ultra星魅銀。游先生表示，甫開放預購即來三星微風南山旗艦體驗館登記預購，今日早上從基隆出發九點半就抵達微風南山等待入場取機。游先生自Galaxy Note3起成為星粉，自此之後每代S、Note系列皆有購入，特別喜歡Galaxy S21 Ultra的超高倍變焦與新推出的AI防手震功能。

台灣三星於微風南山一樓設立Galaxy Café快閃咖啡櫃位，木造材質搭配本次熱銷的星魅紫夢幻色調，並以俐落線條隱喻Galaxy S21 5G旗艦系列精緻洗鍊的輪廓外型，走近咖啡櫃位，咖啡香氣撲鼻而來，視覺與嗅覺雙重饗宴完美結合，正是全新網美打卡熱點。

現場更設有一系列好玩好拍的產品體驗區，消費者可透過Galaxy S21 5G旗艦系列專業級相機功能－「超明亮夜拍」捕捉暗箱中的提示；接著，使用Galaxy SmartTag智慧藍牙防丟器體驗智慧帶位服務，以反向搜尋功能找到對應手機；最後再以Galaxy S21系列「最佳導演」功能捕捉現場撞色畫作中的隱藏巧思。三星邀請星粉一起前往Galaxy Café同樂，輕啜咖啡、體驗手機，享受悠閒的片刻時光。

(中時 )