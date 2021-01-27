新竹市1名居家檢疫民眾在檢疫期間邀朋友在外喝咖啡還上傳臉書，市府衛生局發現後，依其違反《傳染病防治法》違規外出，市府裁罰10萬元，另出入公共區域、並與朋友近距離接觸，增加感染他人風險，市府再加重裁罰10萬，共裁罰20萬元。

市長林智堅表示，該居家檢疫民眾違反規定，增加疫情傳播風險，市府因此加重裁處，他也呼籲，現在是防疫關鍵期，請民眾務必配合遵循防疫規定，居家檢疫與隔離者也務必耐心度過隔離期、落實自主健康管理，團結做好防疫工作。

衛生局指出，依據《傳染病防治法》第58條第1項第4款，對自感染區入境、接觸或疑似接觸之人員、傳染病或疑似傳染病病人，採行居家檢疫、集中檢疫、隔離治療或其他必要措施，如民眾違反規定，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」處10萬以上100萬元以罰鍰，該民眾暴露公共場所更與友人近距離接觸，市府因此加倍裁罰共罰20萬元。

衛生局提醒，國外疫情仍嚴峻，返國民眾務必配合防疫政策，不要因為自己自私的行為造成防疫破口，市府呼籲，民眾務必遵守居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期規定，違反規定者本府將予以重罰。

民眾如發現親友或朋友正在居家檢疫或隔離並出現違規情形，可撥打防疫專線03-5355130檢舉。

(中時 )