泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）據傳要立貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為「第二王后」。

英國記者爆料，泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）打算立貴妃詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）為「第二王后」，他的妹妹詩琳通公主（Princess Sirindhorn）知道後試圖勸退，反被泰王放狗推倒，泰王更親自踩斷公主雙腳腳踝、或是拿手杖狂抽，導致公主腳踝碎裂。

美國「野獸日報」（Daily Beast）報導，泰王瓦吉拉隆功近期傳出有意將貴妃詩妮娜扶正為「第二王后」，王室原本計畫在26日詩妮娜36歲生日當天對外宣布消息。

不過現在傳出泰王親妹妹詩琳通公主反對這起晉升，2周前前去勸退泰王時反被打斷腳。

泰國王室11日宣布，65歲的詩琳通公主當天因為腳踝受傷送醫治療，根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，當時王宮釋出的原因是公主在清晨散步時摔倒，導致行動不便，醫生已經建議公主停工2個月。

不過報導引述英國記者、路透社泰國分社前社長馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）指出，詩琳通公主腳踝受傷的背後故事並不單純，王室內部消息人士透露，大約2周前，公主跑去找泰王，希望讓他打消立貴妃為第二王后的想法，結果兩人爆發激烈口角，接著泰王養的其中一隻狗撞倒公主，當公主倒在地上時，泰王不僅沒有將妹妹扶起來，反而進一步攻擊詩琳通公主，「不是用腳踩在妹妹的腳踝上，就是拿手杖敲打腳踝」，導致公主的腳踝碎裂。

遭泰王瓦吉拉隆功放狗踩斷腳踝的詩琳通公主。（資料照／美聯社）
遭泰王瓦吉拉隆功放狗踩斷腳踝的詩琳通公主。（資料照／美聯社）

馬歇爾指出，詩琳通公主2隻腳踝都接受了手術治療，而且可能好幾個月都無法走路。

泰國王室宮鬥戲碼持續延燒，自泰王於2019年7月迎娶前護士詩妮娜、並且將她立為泰王室80多年首位貴妃以來，王室就不斷傳出宮鬥風波，包括詩妮娜新婚3月就因「充滿野心」、「對國王不忠」、「違抗國王王后」等指控遭拔除貴妃頭銜，關押10個月，2020年8月又成功復寵、恢復貴妃頭銜，詩妮娜先前被指控和王后蘇堤達（Queen Suthida）有爭執，但王室後來宣布她完全「清白」。

不過不久前，馬歇爾又公布上千張詩妮娜的露毛私密裸照，讓外界霧裡看花。

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文章來源：Princess Sirindhorn in hospital
文章來源：King of Thailand Reportedly Accused of Breaking Sister’s Ankles After She Questions Plan to Name Second Queen

(中時新聞網)

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