觀音區一名18歲女性因曾到桃醫看病，被列為居家隔離對象，27日上午該女的父母發現她已無呼吸心跳，立即通知警消到場，據了解，該女有癲癇疾病，後續需透過報驗才能了解死因，但因該女已無意識、無呼吸，家屬決定放棄搶救。

不料27日上午11點左右，父母到房間查看，發現該女當場無呼吸心跳，而雖該女有癲癇疾病，但詳細死因不得而知，仍待後續報驗結果。另桃檢下午率法醫至少女住處採檢，再將檢體送至法醫研究化驗，以釐清真正死因。

桃園市衛生局表示，該女曾在1月5日至19日、21日至23日在桃醫新屋分院住院治療，而21日至23日的旁邊病床的病患曾經在桃醫本院住院過，因此擴大匡列後，該女被列為居家隔離對象。另衛生局也說，該女住院原因跟疫情無關，居家隔離期間也並無類似症狀，因此初步研判死因與疫情無關。

不少網友指出，癲癇病症的人獨居隔離有許多安全疑慮，若癲癇發作時，身旁沒有其他人可以協助，恐怕錯過最佳搶救時間，也紛紛建議是否要配戴心跳裝置，藉此檢視居家隔離對象的安全。

(中時 )