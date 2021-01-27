年節期間波麗士大人仍堅守崗位，365天服務不打烊！台中市政府警察局第二分局永興派出所志工分隊分隊長林碧玉體恤員警辛勞，特別於24日晚間偕同多位志工準備拿手的「手路菜」慰勞員警，讓與會同仁個個直呼：「揪感心！」

林碧玉表示，因應即將到的重要節日安全維護工作，永興派出所每位員警皆卯足全力積極準備，有感於警察工作全年無休十分辛勞，因此特別與多位志工親手準備佳餚，就是希望能讓員警感受到「回家」的感覺，以慰勞員警一整年的辛勞。

所長蕭登元表示，因應疫情日漸嚴峻，本次餐會改採小而溫馨的模式舉辦，讓同仁在勤務繁忙之餘，能吃上熱騰騰的飯菜，溫暖員警的心，也藉此機會再次感謝志工團隊，是警察同仁最堅實的後盾。

分局長蔡元戎指出，110年加強重要節日安全維護工作的三大主軸為：「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」，期程自110年02月03日至02月17日。年節期間，警方將加強各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所之安全維護，落實交通疏導，確保重要節日安全維護工作能圓滿成功，讓北區民眾平安、快樂、過好年！

(中時 )