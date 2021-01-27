靜宜大學成立全國第一個跨領域整合的「國際加齡產業研究發展中心」，並與方鼎集團臻悅博國際有限公司及內蒙古東烏珠穆沁旗的悅藝生物科技公司簽訂產學合作備忘錄，將研發保健食品及醫美等保養產品；透過「內服外敷」，讓國人兼具健康與高顏值。

校長唐傳義指出，為協助民眾擁有健康的加齡生活，靜宜成立全國第一個跨領域整合的「國際加齡產業研究發展中心」，結合營養保健與化粧品科技研究，並加入以資訊為基礎的「基因暨大數據分析」研究團隊，提供基因體分析評估、雲端資訊系統及幹細胞移植等技術服務。

靜宜大學成立全國第一個跨領域整合的「國際加齡產業研究發展中心」，產學合作研發保健食品及醫美等保養產品。（陳世宗攝）

靜宜「國際加齡產業研究發展中心」，結合營養保健與化粧品科技研究，並加入以資訊為基礎的「基因暨大數據分析」研究團隊，提供基因體分析評估、雲端資訊系統及幹細胞移植等技術服務。（陳世宗攝）

食品營養與化粧品研發是靜宜的強項之一！唐傳義說，未來將結合師生專長、研發能量及高端儀器與實驗室，共同創造健康美麗的幸福產業。期望藉由產學合作，讓創新研發落實應用層面，帶動健康食品及化粧品等產業的營運、應用及技術升級。學生也能瞭解產業，成為實習與就業接軌的重要平台。

靜宜「國際加齡產業研究發展中心」主任王銘富，研究延緩老化保健食品長達30多年，他表示目前「胎盤素」廣泛運用於保健食品及保養品，台灣主要以豬胎盤或進口的鹿胎盤為主；此次產學合作使用品種相當珍貴的內蒙古羊隻，其胎盤素成分具特殊功效，未來將展開多面向的研究開發。

靜宜透過產學合作，結合師生專長、研發能量及高端儀器與實驗室，共同創造健康美麗的幸福產業。（陳世宗攝）

靜宜大學藉由產學合作，讓創新研發落實應用層面，帶動健康食品及化粧品等產業的營運、應用及技術升級。學生也能瞭解產業，成為實習與就業接軌的重要平台。（陳世宗攝）

靜宜化科系副教授，也是台灣知名的化粧品研發專家吳姵萱說，日本胎盤素萃取自馬等哺乳類動物；台灣主要以台糖生產的豬胎盤。此次產學合作使用內蒙古草原的「羊胎盤粉末」，在台灣珍貴稀少，含有豐富氨基酸、蛋白質及微量元素等，未來將研發精華液與醫美需求的保濕及抗敏面膜；並會通過靜宜「化粧品中心」專業的人體安全與有效性相關驗證。

方鼎集團臻悅博國際有限公司總裁歐陽紀佩表示，因應社會快速變動，產業需思考如何奠定優勢，為此與「抗衰老研究領域」權威的靜宜大學合作，讓學術的論證與研究成果能在企業實務運用。執行長楊燿銘說，臻悅博公司成立於2014年，主要結合電子商務，推廣優質的養生保健商品與醫療美容服務。

「悅藝生物科技公司」代表，因疫情無法出席簽約典禮。該公司是內蒙古錫林郭勒地區具規模與現代化，也擁有國際級生物及超微細奈米技術實驗室的研發企業。此次產學合作以聯合國教科文組織「國際生物圈保護區」的內蒙古錫林郭勒草原、無污染的「天下第一羊」為原料，透過共同研發進行產品創新，必定能提升產業競爭力！

(中時 )