在「通俄門」調查後，美國前總統川普與俄羅斯之間的關係一向成為外界放大檢視的對象。然而，據美記者翁格（Craig Unger）出版的新書爆料，其實川普與俄羅斯之間的關係早在1976年開始，並靠俄羅斯洗錢援助與房地產交易下，才讓川普多次逃過銀行破產危機；不過當川普成為總統後就是付出代價之際，也是川普必須給予普丁一切想要的。

Yes, don't miss me and former KGB agent Yuri Shvet on Feb. 4 giving the lowdown on how the KGB cultivated Donald Trump. https://t.co/0kmwTkVLld @DuttonBooks https://t.co/3534rlSEjv pic.twitter.com/Sag7LXo7NW — Craig Unger (@craigunger) January 26, 2021

據《每日郵報》報導，著作多次擠進紐約時報最佳暢銷書排行的翁格，在其新書「美國黑資料：KGB如何栽培川普與相關性醜聞、貪婪、權力與背叛故事」（暫譯）一書中，透過訪問多位從蘇聯叛逃人士、前任中央情報局官員、聯邦調查局反情報探員以及律師等高階消息來源後所著。

該書指出，川普與俄羅斯之間的關係起於1976年，當時川普正準備著手開發紐約皇后區與曼哈頓的房地產時，在素有「川普導師」之稱的科恩（Roy Cohn）指點下，以極為便宜的價格買下了老舊的科莫多爾飯店（Commodore Hotel）；而要將這棟老舊飯店整修為日後的紐約凱悅大飯店（Grand Hyatt New York Hotel），正是川普與俄羅斯初次接觸之際。

該書稱，川普向猶太裔烏克蘭移民基斯林（Semyon "Sam" Kislin）所經營的Joy-Lud電子購買上百台僅在歐洲與俄羅斯使用的PAL制式電視機，且川普已信用支付了基斯林這筆費用，並在30日內償還，這對長期欠債的川普而言是相當罕見的行為。

不過，作者訪問蘇聯前國家安全委員會（KGB）官員什韋茨（Yuri Shvets）指出，基斯林早已被KGB招募，當初基斯林向KGB承諾，如果他要從蘇聯移民，必須答應日後要與KGB合作。而在與基斯林合作下，KGB很快就注意到這位「年輕、自負、自戀但又有狂妄野心」的房地產開發商川普，特別是川普在向靠著購買大量空殼公司洗錢的俄羅斯黑手黨，向其賣了上價值百萬的公寓後，這筆成交讓大西洋城賭場破產、一度損失上百億美元的川普再次發大財。

而KGB對川普的監視起於他於1977年與第一任妻子伊凡娜（Ivana Zelnickova）之後。當時的捷克仍遍布被迫與KGB合作的祕密警察，從他們得知川普早已討論某日要成為美國總統。而這貪婪且容易受諂媚與權力誘惑的年輕人，也很對KGB的胃口，「川普著急地想要獲得某種真正的智力證明，而KGB很樂意『幽默』他一番」。

多次在俄羅斯尋求業務機會，最早可以追溯到1987年，當時他初步視察當地能否建立一座飯店，不過實際上這趟訪查之旅也是KGB高級官員特意邀約的。該書表示，隨後KGB更進一步深化與川普之間的秘密管道，讓俄羅斯得以持續暗中破壞美國民主。

(中時新聞網)