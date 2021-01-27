從小就活潑好動的黑猩猩小朋友「娃智」是台北市立動物園的一大明星，娃智最近剛慶祝完五歲生日，保育員這段時間將他與其他單身漢黑猩猩們混群，結果相當成功，「娃智」不但交到許多朋友，還學會如何與其他哥哥們融洽相處。

園方指出，「娃智」原本跟媽媽、姐姐同住，為讓他在成年後，能順利在單身漢黑猩猩的「男宿」生活，保育員從去年12月開始著手讓「娃智」與其他黑猩猩「室友」混群，與媽媽、姊姊分開後的「娃智」，自去年12月初先與較年長的阿姨「茱莉」單獨混群一段時間，沒了原本熟悉的家人陪伴，會像跟屁蟲一般黏著「茱莉」，兩個星期後，保育員再嘗試將「娃智」與雄性黑猩猩群的首領「茱莉忠」單獨混群。

園方表示，成年雄性黑猩猩的性格不像雌性般溫和，所以先讓年紀還小的「娃智」，與雄性黑猩猩族群老大「茱莉忠」單獨適應彼此，通常黑猩猩的新成員如果能被老大接受，往後就會比較好在群體中立足、不致於被排斥。

保育員表示，當「娃智」初見「茱莉忠」時，顯得縮手縮腳的，只敢躲在木頭或遮蔽物後面偷看「茱莉忠」，不過這樣的情形並沒有持續很久，不一會兒，就看到本性大膽活潑的「娃智」竟伸出「鹹豬手」偷抓「茱莉忠」一下，「茱莉忠」也展現大氣度，陪著「娃智」追逐嬉戲，沒有認真跟幼崽計較。

過了幾天，就能看到「娃智」在「男宿」中自由盪晃，身手十分矯健，還會時不時挑釁逗弄一下「茱莉忠」、再跑給他追，有時候也會追著「茱莉忠」討玩，打鬧嬉戲的模樣就像是年紀差很多的兄弟相處，非常可愛。

最後階段，保育員讓群體中的其他雄性黑猩猩與「娃智」一同生活，或許因為「娃智」還是小朋友的關係，很快地就被大夥兒接受，原本保育員擔心，「娃智」從小養成霸道性格，會難以適應團體生活，但結果卻出乎意料的成功，其他黑猩猩哥哥們更會稍微讓著弟弟「娃智」。

園方指出，經過2次「混群」後，「娃智」的性格也變得更加沉穩了，不但交到了個性溫和的好朋友「莎莉春偉」，還非常喜歡與其他哥哥們打鬧跑跳。

保育員說，經過觀察發現幼崽「娃智」，在原本的團體會偷襲正在吵架的姊姊們、想跟他們玩；但跟雄性單身漢混群之後，黑猩猩哥哥們吵架時，「娃智」竟會跟「莎莉春偉」默默的在旁邊看，不再誤闖戰局，混群結果能成功，得要感謝保育員與其他成年黑猩猩對幼崽們的用心照料。

(中時 )