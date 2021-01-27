Google台灣今日宣佈位於Tpark（台北遠東通訊園區）的全新辦公室正式啟用，並宣布計劃在2023年於園區內新增另一座辦公室。Google指出，新辦公室是在美國總部以外首座、且最大的硬體研發基地，將是整合Google AI人工智慧、軟硬體技術的全球創新樞紐。

Google台灣自2006年在台成立，今年是在台營運的第15週年。而HTC手機研發部門正式加入Google台灣團隊也已屆滿3週年。過去5年來，Google在台正式員工人數已成長10倍，辦公室據點橫跨6縣市。因近年來Google台灣已經發展為亞洲最大的研發基地之一，因此在人才招募、辦公空間、研發與基礎建設的需求都大幅增加。因應此需求，以及落實多元包容理念，Google台灣將在今年擴大人才招募與實習計畫，並推出針對女性、弱勢族群等相關的職涯發展活動，也預計將培訓與徵才機會拓展至更多校園與職能領域。

Google位在Tpark的全新辦公室，此為16樓一景。（黃慧雯攝）

Google台灣在Tpark的辦公室，是16層獨棟建築，取得LEED國際綠建築認證，內有超過100間會議室。其定位為研發要地，僅有1、2樓的部分區域是訪客可進入的空間，其中2樓設有Pixel、Nest、Chromecast等產品的展示區，讓訪客可以模擬在居家環境中感受整合Google AI、軟硬體技術體驗；其餘樓層則不對外開放。

除了展示區，Tpark辦公室內還設有健康中心、按摩室、午睡室、健身房、遊戲室、員工餐廳、飲料區、微型廚房等區域。與其他國家的辦公室類似，Google台灣的新辦公室也採用了開放空間設計，以村莊為主題劃分空間，分為「海邊漁村」、「自然景觀」、「都市小巷」、「台北歷史」四個樓層區域。其中辦公室內也融合科技元素與在地文化，當中設有竹林走廊，結合台灣在地元素與光影設計，打造不同於一般辦公室的風格。

除此之外，Google台灣的新辦公室內設置了硬體實驗室，內有針對Google各種硬體產品進行開發與測試的實驗空間與設備，在Google美國總部之外，僅在台灣設置本設施，規格與美國當地實驗室同等，可謂是Google台灣Tpark辦公室的最大特色。

Google硬體副總裁彭昱鈞指出，感謝台灣防疫得宜，加上政府與各界的支持，才使得全新辦公室能如期啟用。他表示目前台灣已經成為Google主要策略據點，包含Pixel手機、Nest智慧裝置、Chromebook筆記型電腦、穿戴式裝置、Chromecast串流播放器等全球性產品的軟硬體研發，都有Google台灣團隊高度參與，甚至是主導進行。Google方面也期待在台灣持續深耕，並歡迎來自本地與海外人才加入。

Google裝置與服務資深副總Rick Osterloh透過線上會議進行分享。（黃慧雯攝）

Google裝置與服務資深副總Rick Osterloh今日也透過線上會議指出，除了今年啟用的新辦公室，在同一園區內，Google預計2023年也將有另外一棟辦公室啟用，實現了在台深耕的承諾，也為未來加入Google台灣的人才做好預備。針對Google在台持續的投資與規模，他指出Google發現台灣人才在軟硬體開發的能力表現好，且不少都有在OEM廠的工作經驗，對於開發Pixel以及Chrome相關產品都有很大助益，也正是因為台灣人才的潛力與實力，才會吸引Google選擇在台建立高規格的實驗室，對台灣人才的表現給予高度評價。

如果你期待加入Google台灣，為了吸引各種專業領域的多元背景的人才，Google台灣今年持續在台擴大招募規模，因此有多項計畫將在台展開，可以好好筆記！包含（1）新增實習職缺：在原本開放的軟體工程、資料中心、銷售業務、行銷等領域之外，今年新增製造工程、Google Cloud雲端服務、技術專案管理等實習機會。（2）為致力提升Google工作環境的包容性，Google也將投注更多資源在關注弱勢族群。Google 2019年推出了Google台灣學生工讀計畫，提供機會讓身心障礙學生可以發展相關技能與知識並獲得工作經驗，獲得良好迴響，今年將擴大舉辦，提高獎學金申請名額，幫助弱勢學生學習職場技能，累積更多工作經驗。此外也將持續舉辦交流活動與講座，持寺鼓勵女性學習資訊科學、進入科技產業。（3）預計在2021年舉辦觸及50所大專院校的線上校園徵才活動，來尋找有潛力的學生；（4）Google也將在台提供更多軟硬體與雲端技術相關免費線上課程，協助潛在人才獲取技能，預備投入相關領域的工作。

(科技)