許富凱原訂於2021年2月20日舉辦「拾歌」台北小巨蛋演唱會，這半年來他專心備戰，歷經前期開會籌備、多次彩排、密集且賣力宣傳、舉辦中南部簽票會，就是為了給大家一場值得且難忘的演唱會，不過因為疫情近來逐漸升溫，他在27日宣布小巨蛋演唱會將延期舉辦。

由於疫情近來正值關鍵時期，在開唱倒數一個月的時刻，許富凱與主辦單位與經過多次開會、諸多考量評估後，做出了這個不簡單的決定，以所有長輩朋友及樂迷們的健康安全為第一考量，聽從中央政策指示，共同抵抗、做好防疫為決心，他很不捨做了這個慎重的決定，想到總是疼惜著他的長輩，得在交通南北移動上、對於健康影響的因素，也不讓粉絲的家人們擔心，才忍痛做出的延期決定，也懇請支持富凱的長輩、朋友們多多包容。

許富凱感性表示：「這場等待10年的台北小巨蛋演唱會，我及團隊認真準備很久，誓言要以最佳狀態演出，但很遺憾的，目前因為疫情因素要暫時延後了，雖然2/20暫時無法一起在台北小巨蛋見面，我擔心及關心的是所有疼愛我的粉絲朋友們的健康及安全，大家一定要平安與健康才是最重要的，也謝謝主辦單位與團隊辛苦了，我們目前首要共同目標是戰勝病毒，等待美好的時刻我們相約在一起，相信疼愛我支持我的朋友們會同意這個決定，同時也會跟我一樣繼續一起等待“拾歌”台北小巨蛋的演唱會。」

主辦單位將宣布後續會公佈協商延期的檔期，與相關票務資訊，正積極爭取小巨蛋檔期，新演出日期，將於台北小巨蛋確認替代檔期後，另行公告，強調粉絲務必保留好手邊的票券，ibon售票系統上將公告後續處理方式，帶來的不便請見諒。

(中時 )