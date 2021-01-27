台中市水噹噹關懷協會創會理事長、市議員邱素貞代表協會送「邊緣戶」物資。（馮惠宜攝）

台中市水噹噹關懷協會，27日連續第9年舉辦「溫馨關懷、寒冬送暖」活動，儘管天氣冷颼颼，今年仍有約40家企業或個人踴躍贊助民生物資，分送給東、南區共400戶「邊緣戶」，讓弱勢族群，在寒冬中，多一份溫暖。

這場愛心活動，27日在南區正義街舉行，包括台中市水噹噹關懷協會理事長洪敬姬、市府社會局副局長陳坤皇、台中市議員邱素貞、國光里長陳雅惠、德義里長林志昌、福順里長莊茂得等人都到場關心、致意。

社會局副局長陳坤皇致詞時，肯定水噹噹關懷協會，以及市議員邱素貞在歲末寒冬之際，發揮愛心，關懷弱勢戶，讓社會充滿溫暖。

國光里長陳雅惠表示，因新冠肺炎疫情升溫，打亂民眾日常生活，今年「寒冬送暖」活動除取消提供「台灣小吃」外，出席人員都需戴口罩、量額溫、噴酒精，採實聯制，確保聯繫得上。她也呼籲民眾，疫情期間確實做好個人防護措施，勤洗手、戴口罩，確保健康安全。

台中市水噹噹關懷協會創會理事長、市議員邱素貞指出，該協會每年在歲末寒冬期間，都會集結社會各界愛心與資源，讓「邊緣戶」共享社會溫馨與關懷。她特別感謝包括森鐵鋼鐵公司、嘉篁企業等善心人士，連續9年來的貢獻付出，投入公益，讓「邊緣戶」過好年。

主辦單位透過志工發送白米、泡麵等民生物資，以及1千元的「慰問金」給東、南區各里長提供未獲政府社會福利補助的弱勢「邊緣戶」，現場還有「義剪」，幫忙整理門面，希望助弱勢族群度過寒冬，過新年，現場氣氛溫馨、熱絡。

台中市水噹噹關懷協會理事長洪敬姬說，這是該協會連續第9年舉辦寒冬送暖活動，今年持續與市議員邱素貞服務處、南區國光里辦公處聯合舉辦，贊助單位一年比一年多。

(中時 )