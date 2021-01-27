台灣司法院院會上週五（22日）通過修法（涉外民事法律適用法），保障台灣同志和外國人的同性婚姻合法效力，而陸委會因為這種原因，導致台灣的同志還是無法和大陸的同性伴侶結婚。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天(27日)回避此問題，僅說大陸實施一夫一妻、男女平等的婚姻制度。

大陸國台辦今天召開例行新聞發佈會，本報記者提問，針對台灣司法院修法，近一步保障台灣跨國同婚合法，卻刻意漏掉大陸，這樣的修法算是歧視大陸人嗎？

朱鳳蓮迴避是否歧視的問題，僅回答：「大陸實行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度。我建議您通讀《民法典》有關婚姻家庭的內容。」

本報記者追問，「大陸今年一月一日起實施的《民法典》，針對『意定監護』有了新的規定，具有完全民事行為能力的成年人，可以用書面形式確定自己的監護人，當本人喪失或部分喪失行為能力時，意定監護人就可以幫本人在手術同意書等文件上簽字，實質上為無法領結婚證的同性伴侶提供了法律保障。」

本報記者繼續追問，「習近平總書記時常說：『人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標』。跨兩岸的戀情，不光是異性戀人，同性戀人同樣也期盼著『有情人能終成眷屬』。請問發言人，一旦台灣修法通過兩岸同性婚姻合法，國台辦作為兩岸事務的主管機構，大陸方面是否樂觀其成並且獻上祝福？」

朱鳳蓮簡短回答，「對假設性的問題沒有答案，會持續關注。」

不過，在人民網的「2021年1月27日國台辦新聞發佈會」全文實錄中，追問部分的問答已被刪除。

(中時 )