新竹空軍基地一名女軍官小芳（化名）日前抱怨同宿舍的室友劉女，在她睡覺屢次開燈，向對方反應後，劉女竟私下在臉書公然罵她「在那邊『吠』，老公少校了不起」等言論，而1名同單位的同袍則在臉書留言回覆「我老婆像這樣嘰嘰歪歪，幫我打她一頓」，另名同袍則稱她曾以三字經罵學長，種種言論讓小芳事後崩潰提告誹謗。

判決書指出，劉姓室友在去年1月某日晚上進房時開燈，因燈光太亮導致已在睡的小芳被照醒，劉女說抱歉後，使用手機手電筒仍被嫌亮，關燈後在床上使用手機，又遭小芳3度抱怨太亮，她最後暴怒在臉書發文「當自己家是嗎？小妹妹，好歹我也是你學姊」、「憑什麼要限制我的行動，認為別人要配合你」、「你有考慮到我十點多剛下班，你卻躺平在睡覺了，你還好意思跟我在那邊『吠』，老公少校了不起，不要再惹我。」

而劉女的3名友人看到文章後，友人A留言說「這種假公主病的」、「白目！自以為」，而劉女回應「不好睡要找方法入睡，而不是限制別人，況且這是團體生活，不是個人VIP室」；另名同袍B留言說，「我好巧不巧也是個少校，哪天遇到我老婆像這樣嘰嘰歪歪的，幫我打她一頓，另外再包200塊紅包給你。」另名友人C則說小芳「連冷氣主機的燈光都抱怨過」、「看過她以三字經譙比我還老的學長」。

事後小芳控告劉女與其他3名友人誹謗，不過法院認為，小芳之後已與劉女達成和解，劉女將貼文刪除，並另行刊登道歉文，公開道歉，法院判不罰；友人A不屬軍職，言論只是為朋友出氣，內容不足以詆毀名譽，判免罰；友人B言論稱「老婆」難認定即指小芳，也不能認定欲加害小芳、無實質傷害證據，也判免罰；但法院認為，友人C的說詞會讓外界認定小芳連芝麻小事都愛計較、難相處，且慣以三字經罵人，判開罰1萬元。

(中時新聞網)