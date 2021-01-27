台中市1名年約30多歲女子26日疑似與丈夫發生爭執，負氣帶走年約2歲的女兒，母女晚間8點多被發現在通霄鎮海堤旁溺水，雖被救上岸，母親沒有生命危險，但情緒相當激動，經警方偵訊後，認為她涉嫌加工自殺，上午檢察官訊問後將其聲押禁見。明天檢方將會同法醫相驗，以釐清女童死因。

攜2歲女徘徊海中愛女溺死她獨活，失意母遭聲押禁見。(戴志揚翻攝)

據了解，台中市1名年約30多歲的女子，26日疑似與丈夫爭吵，帶著年約2歲的女童離家，家屬遍尋不著女子，趕緊向台中警消報案，苗栗警方時許接獲失蹤人口協尋案轉報，循通報方向沿路找並請海巡署協尋。

晚間8時，有民眾向警方通報在通霄鎮白西里海濱路堤防旁看到母女兩人，當警方趕地現場時，母女已經在海邊泡在水中，救難人員隨即將她們救援上岸。母親上岸抱著女兒情緒激動，但是當時女兒已經全身癱軟，經警消進行急救，卻因為疑似溺水已沒有呼吸心跳。

陪同˙員警前來的女童父親，一見到愛女癱軟在妻子身上。立刻抱起她衝到自己車上要送往醫院，員警也立刻協助開道下，載往通霄光田醫院，但經過急救後仍不治。

事後海巡人員將母親送往醫院進行急救，女子雖未受重傷、意識清楚，無生命危險，但情緒躁動，員警等女童母親情緒稍微平穩後進行訊問，懷疑她有對女兒加工自殺嫌疑。

上午檢察官複訊後，母親否認有任何犯罪行為，認為這位母親有勾串外人的嫌疑，立刻向法院聲請羈押。檢察官也預計明天上午針對女童遺體進行解剖釐清死因。

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