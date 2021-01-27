新設計是由年輕團隊所共同發想，民進黨DPP英文簡寫加上聚焦台灣的圖騰，右臂上「挺新竹」的刺繡臂章，凝聚新竹隊的團結。（陳育賢攝）

持續求新求變！民進黨新竹市黨部主委、新竹市議員陳建名，27日推出全新的黨部視覺系統和黨公職制服，此外也在農曆年前製作精美的「濃、純、香」紅包袋及限量版城市手繪小手札，提供市民免費索取。

陳建名表示，新設計是由年輕團隊所共同發想，民進黨DPP英文簡寫加上聚焦台灣的圖騰，右臂上「挺新竹」的刺繡臂章，凝聚新竹隊的團結。

市黨部透過嶄新的識別系統，更現代化的面貌亮相，強化印象，未來也會持續跟著市政府的腳步，政府部門帶來新意象，黨務部門也會呈現全新的特色，共創2021全新的面貌與未來。

陳建名指出，市黨部近半年來嘗試辦理多元的活動課程，包括時下最盛行的親子手作，或是日文學習、情緒管理講座等，吸引不同族群市民走入黨部，黨部同時也走出戶外，結合黨籍議員開辦行動服務站，都是希望跟民眾在一起，讓市黨部成為跨年齡、跨族群的全民市黨部。

(中時 )