美國總統拜登26日（周二）表示，政府已在增加採購2億劑新冠病毒疫苗，藉此提供足夠的疫苗數量，預計今夏結束前幾乎所有美國人民皆可接種。

拜登指出，美政府已向輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）各採購1億劑疫苗，目前已下單，不久後即可確認該筆訂單。在此之前，藥廠已承諾供應的疫苗共計4億劑。拜登說：「這是足以讓3億美國人民全數施打的疫苗數量，俾以擊敗疫情。」

一位資深官員提及，短期內，每周供應的疫苗數量將提高20％至每周1,000萬劑。

(工商 )