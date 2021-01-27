53歲的裝璜工程公司陳姓負責人，因追求某飯店李姓千金遭拒，心生不滿，竟自去年初至去年12月到飯店貼大字報指李女是「蕾絲邊」，還潑灑醬油、咖啡、麵條跟糞便共計45次，李不堪長期被騷擾寫信向總統府陳情，陳男去年被逮遭收押。台北地檢署27日依恐嚇、公然侮辱等罪嫌起訴陳男。

據了解，陳男因2012年間承攬該飯店壁紙更新工程，與飯店李姓千金因業務往來接觸後，疑對李女有好感，但李有意疏遠，陳心生不滿，多次到飯店鬧事，陳男曾因此被判刑確定，卻未見悔意，持續騷擾李女。

檢警調查，陳男從去年初到12月，多次在飯店張貼大字報，指李女與該飯店女經理是同志，並以手機打90多通無聲電話給李女及飯店、傳真飯店60多次，指飯店竟聘用女經理與李女曖昧，「要讓她紅」，另朝飯店潑醬油、咖啡、麵條跟裝有糞便的保特瓶共45次，其中，陳因丟擲醬油瓶，一度砸傷飯店員工腿部。

李女因不堪其擾，去年11月寫信向總統府陳情，去年12月陳男再赴飯店丟擲裝有糞便的保特瓶，檢警拘提他到案，檢方調查時，陳男坦承犯行，否認追求李女，對於犯案動機閉口不談。檢方訊後聲押獲准。

檢方認為，陳男長期騷擾李女，手段惡劣，今依恐嚇、公然侮辱、加重誹謗、傷害、毀損等罪嫌起訴。

(中時 )