共機擾台緊張升溫 美國務院促北京停止施壓台灣

就在美國總統拜登就職後3天，中方空軍強大的轟-6K轟炸機編隊飛向台灣。而同一天，美國海軍的「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母打擊群進入南海。

據《富比士》（Forbes）雜誌26日分析指出，這時機並非巧合。中方官媒《環球時報》說，可搭載「鷹擊12」反艦飛彈的轟-6K是在為打擊如「羅斯福」號等航母進行訓練。然而，分析說，這款雙引擎轟炸機在刺探台灣防空識別區的同時，也在準備扮演同樣重要的角色，那就是模擬解放軍對台發動兩棲攻擊時，向台灣部隊發射飛彈。

分析指出，兩岸統一始終是北京外交政策的核心目標。然而，台灣是獨立的民主政體，和平統一並沒有實際的前景。分析並強調，當北京官員用「統一」（reunification）這字眼時，他們說的其實是戰爭。

而萬一真的爆發戰爭，就可能會像上周六中方轟炸機飛入台灣防空識別區一樣，按照相同的劇本揭開序幕。

從那個角度來說，上周末的出動就是「彩排」。華府國家戰爭學院（National War College）教授柯爾（Bernard Cole）說，這確實證明了中方空軍有能力組織多款軍機出擊。他指出，當北京最後對台發動熱戰時，很可能就會看到這景象。

解放軍上周六出動的轟炸機規模值得注意，柯爾推論說，其中8架轟-6K轟炸機飛向台灣的西南防空識別區（ADIZ），而旁邊有4架殲-16戰機護航，至於附近的1架運-8反潛機或許在扮演空中指揮所的角色。

分析指出，中方空軍一次出動8架轟炸機雖有前例，但卻很不尋常。一次出動這麼多硬體，需要空中與地面人員廣泛的規畫與最大的努力。以美國空軍去年高調出動B-52轟炸機到俄羅斯附近來說，也鮮少派出4架以上的轟炸機和支援機。

然而，一旦中國大陸國家主席習近平扣下扳機，下令解放軍攻台，中方空軍當然會不只出動8架轟炸機。解放軍有超過200架轟-6轟炸機，可想而知，一旦他們空襲台灣，甚至攻擊美國在亞太的軍事基地，其中有許多都會出動。

華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049 Institute）軍事專家易思安（Ian Easton）指出，解放軍戰略人員似乎認為，他們的轟炸機主要用來攻擊台灣，沖繩和關島很有用。他強調，那也正是他們正在準備的。

易思安說，轟炸機和其他軍機不同，基本上它們是用來從事攻擊任務的，而那就是它們要做的。他指出，由於轟-6轟炸機缺乏隱形性能和速度，因此只能有效地運用在先發制人的突擊上。

(中時新聞網)