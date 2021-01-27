美國遊戲與電子產品零售商GameStop股價從12日收盤不到20美元暴漲超過7倍，無疑是近期美國股市最大傳奇，周二(26日)暴漲92.71%後，盤後再狂升41.24%，已達209美元，是多數分析師認為其合理股價12.5美元16倍以上。有遊戲網站指出，社交平台Reddit鄉民對抗做空機構Citron Research，瘋狂軋空就是帶動這波不正常漲勢最大關鍵。

Citron的難關可能還不止GameStop，他們看空的連鎖戲院AMC、Blackberry也開始面臨散戶大軍軋空攻勢，Blackberry周二收漲4.94%，盤後漲6.92%，報20.23美元；基期低的AMC更誇張，收漲12.22%，盤後猛噴高66.13%，報8.24美元，是1年來新高。

GameStop是家長期被看空的公司，去年股價有2/3以上時間都在10美元以下，但8月得到全美最大寵物食品電商Chewy創辦人柯亨(Ryan Cohen)看好並購入大量股票後，才升至逼近20美元。

令做空機構感到更麻煩的是，柯亨今年正式加入GameStop董事會，這讓「空」軍們要繼續做空遭遇困難，因為如果股價持續上漲，他們向券商借券出售、做低股價後再買回的賺價差做法將反而變成持續虧錢。

注意到柯亨加入GameStop的不只空軍們，還有原本就極為關注遊戲界動態的鄉民。Reddit擁有200多萬會員的股票社群r/wallstreetbets也因為柯亨加盟，稱GameStop是「真正有潛力的股票」。

但Citron選擇的應對方式是繼續做空，預測GameStop股價很快會回到20美元以下，這雖然以其一貫立場無可厚非，但糟糕的是，他們在Twitter官方帳號嗆去買GameStop股票的都是受騙者，於是被Reddit鄉民視為宣戰，除持反對意見的留言迅速灌爆Citron帳號，r/wallstreetbets還呼籲鄉民繼續購入GameStop，能買就買、已買別賣。

同時進行的還有許多鄉民用私信繼續轟炸Citron帳號，據Citron聲明，甚至有駭客試圖入侵取得帳號使用權。該機構被迫停止在Twitter評論股票，機構合夥人賴夫特(Andrew Left)轉戰Youtube，列出GameStop該被看空的5個理由，包括銷售額下降、債務水準始終太高等，也算言而有據，卻讓鄉民怒火反而更盛，繼續購入並推升GameStop股價。

r/wallstreetbets板主留言似乎能解釋鄉民在意的可能不只金錢，而是有對抗華爾街肥貓的使命感。他／她寫到：「我認為目前正在發生的事，是你們的團結產生如此大的影響，以至於我們逼得這些肥貓擔心得另覓生計。」

這起鄉民vs空軍戰爭，還吸引更多重量級觀眾。同樣經常被看空的電動車標竿特斯拉(Elon Musk)似乎更同情鄉民，周二盤後轉發r/wallstreetbets推文；投資公司社會資本(Social Capital)執行長帕利哈皮提亞(Chamath Palihapitiya)也選擇跟Citron對做，在Twitter說已買入GameStop在2月115美元看漲期權。

這場戰爭散戶還能在堅持多久尚屬未知，他們軋空的個股股價和基本面確實也有很大程度乖離，但相信Citron遭遇可以讓很多空軍警惕，做空或做多都有很多理由，但是低調行事，眾怒難犯，而且會令自身付出慘痛代價。

(中時新聞網)