以兒童台「果凍姐姐」出道的女星楊晨熙，現轉戰綜藝，也積極經營副業，和未婚夫大飛感情穩定，可說是事業愛情兩得意，近日她曬出全裸按摩的美照，罕見曬大尺度辣照，讓網友都暴動外，好友也紛紛跳出回應。

楊晨熙透露按摩是她最喜歡的紓壓方式，「但按到不好的會感覺更疲憊，好的按摩按完神清氣爽」，並附上多張美照，只見她一絲不掛躺在按摩台上，只用一條浴巾巧妙遮住重點部位，不過雙峰渾圓形狀和美背仍是清晰可見，性感指數破表。

楊晨熙一絲不掛身材曲線全看光。(圖／翻攝自IG)

火辣畫面讓網友看了都快噴鼻血，「這樣太辣了，眼睛捨不得離開」、「第一張尺度也太大」，還釣出不少演藝圈好友回應，小優表示「這樣博版面」、愷愷說「合法嗎？」、巫苡瑄則喊「哇噻」。

楊晨熙離開兒童台後，除了積極上節目錄影，還投資餐酒館和居酒屋，和男友大飛（吳志慶）交往7年，2018年答應男方求婚，大飛對外總以「我太太」稱呼她，不過小倆口至今仍未登記結婚。

去年大飛受訪也曾透露結婚不急，並表示會求婚，只是要讓對方知道，他是用最認真的心意在交往，而兩人現階段都希望以工作為主。其實，在楊晨熙還是兒童台姊姊時，大飛就已視她為偶像，不過因為認為自己身材胖、個性有點油，缺乏自信，好不容易求愛成功，更不敢進一步，可以看出他對這段感情有多小心翼翼呵護。

(中時新聞網)