美國萊豬今年元旦起開放進口，為防止萊豬肉品流入校園，教育部公告各級學校膳食必須使用國產肉品，國民黨立法院黨團認為缺乏罰則，日前提出學校衛生法部分條文修正草案，但遭到民進黨團否決，國民黨近期在提案要求校園膳食禁用「乙型受體素」，並訂定罰則，主張凍結強化校園安全及提升學生衛生教育37億795萬的十分之一，今經朝野協商沒有共識，全案將交由院會表決處理。

蔡政府去年8月底無預警宣布，今年元旦起開放來豬進口，外界擔憂萊豬肉品恐對學生健康造成危害，雖教育部以令各級學校供應膳食必須使用國產肉品，為其相關行政配套措施如修正契約範本等，皆有逾越母法之嫌，教育部卻始終不同意修法，將校園膳食禁用「乙型受體素」入法並訂定罰則，顯難以嚇阻不良廠商。

國民黨團認為，日後如真有不良廠商將來豬混入校園膳食，除難以究責外，真要對該不良廠商開罰，恐將因教育部行政措施逾越母法等問題，需進行司法訴訟，浪費司法資源，為保障學生食品安全，提案凍結國民及學前教育行政及督導中學生事務與校園安全及衛生教育員列37億795萬5千元的10％。

國民黨團總召林為洲說，國民黨就學校衛生法立場就是要修法：民進黨團總召則說，提案第二段內容有問題，主要是政治看法不一樣，國民黨說要入法，我們說沒入法。

林為洲強調，提案內容都是事實描述，捍衛校園安全政府做不到，這是事實，既然協商沒有共識，那就留到院會表決，到時候在院會再談一次。柯建銘則同意保留交由院會處理。

(中時 )