新竹縣議員陳栢維被控從2012年到2017年詐領助理費191萬多元，一審重判3年半，二審認定他不構成貪汙罪，改依使公務員登載不實罪逆轉輕判6月、可易科罰金，經最高法院撤銷後，台灣高等法院更一審改判3年半。可上訴。

判決指出，陳栢維係擔任新竹縣議會第16、17屆議員時，在原聘用的公費助理謝姓男子離職後，他對縣議會隱瞞，仍按月向新竹縣議會詐領謝的公費助理補助費，到2017年止共詐得171萬元，他另以不曾擔任助理的人謊報薪資，21萬8750 元。

新竹地方法院將陳男依利用職務機會詐欺取財罪判刑3年6月，但台灣高等法院認為，他實質聘用6位助理，且有用各種名義支付給他們助理費用，陳男主觀上並無詐欺財物的犯意，且客觀上也非施用詐術行為，不構成貪汙罪。

最高法院撤銷後，台灣高等法院更一審維持新竹地院判決，認定助理補助費既非實質補貼議員費用，且議員支出之為民服務費必須檢據始得向議會辦理核銷，議員自不得任意挪用助理補助費支付其為民服務開銷。

更一審表示，縱使陳栢維用虛報人頭助理之方式，將詐取之公費助理補助費用於服務處之支出，仍具不法所有之意圖；考量他詐領時間甚長，金額共191萬6153元，在偵查中、原審時坦承犯行，並繳回所有犯罪所得，判刑3年6月，褫奪公權3年。

(中時 )