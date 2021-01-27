中國信託區塊鏈應用再下一城！中信銀行宣布攜手產業龍頭臺南紡織，完成台灣與越南區塊鏈信用狀交易試行，以更快速便捷的信用狀服務助攻臺商新南向，為臺南紡織的客戶節省兩週的倉儲成本。中信銀指出，本次交易由越南進口商Century Synthetic Fiber Corporation，透過越南HDBank開出區塊鏈信用狀向臺南紡織採購，中國信託銀行擔任信用狀的通知及押匯銀行。

中信銀表示，傳統信用狀高度仰賴紙本文件傳遞及核實，交易進度不透明且花費大量人力及時間，此次應用區塊鏈信用狀的所有步驟都可以線上即時完成，不僅交易參與方能確實掌握交易進度，同時大幅節省作業人力及紙本傳遞時間，平均每次出貨可縮短3.5天的文件流程，整筆信用狀交易時間約可節省兩週，意即進口商可節省兩週貨物閒置的倉儲成本。

臺南紡織表示，此次交易試行展現區塊鏈信用狀的優勢及實際商業效益，加速信用狀交易流程，提高整體供應鏈競爭力。臺南紡織作為全球紡織業的標竿企業，將持續追求創新與數位化，優化產品及服務，為客戶創造更高的價值。

中信銀行則指出，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情增加大環境不確定性，過往習慣的交易模式面臨挑戰，以信用狀而言，某些國家可能禁止實體接觸或居家辦公，導致無法快遞寄送紙本單據，此時數位化的區塊鏈信用狀就成為確保國際貿易仍能正常運作，並提高效率的解方，能夠快速應變、採取數位作法的企業將擁有更強大的競爭優勢。

中信銀行指出，未來會將區塊鏈技術導入綠能產業、電商零售、健康醫療、供應鏈金融等不同領域，持續提供區塊鏈數位化的金融服務，協助客戶在新南向及後疫情時代創造商業價值。

(工商 )