網路掛帥時代，節慶期間圖書銷售66折將成新常態？電商龍頭momo購物網去年雙11打出圖書66折，雖震驚出版業，但也活絡書市成功吸睛，帶動momo圖書銷售倍數成長；近期搭配台北國際書展話題，momo「線上書展2021_inside」再推出單筆消費滿500元即可登記抽66折折價券！

業界估，去年起來勢洶洶的momo圖書，已一舉搶下市佔率約5％，躍居第二大線上出版銷售通路，僅次於博客來的近30％。

今年momo書店再接再厲，一月起陸續推出新書上架吸引消費者關注，包括momo獨家藝人曾寶儀的《人生最大的成就，是成為你自己》，有曾寶儀親筆簽名、雙書風設計；以及國師唐綺陽的《2021星座運勢大解析》，年年登上熱銷書籍排行榜。自26日起，還有多位知名作者將於momo購物網線上直播與書迷互動，包含知名藝人曾寶儀、演員苗可麗、廣告導演盧建彰等。

同時，momo推出《線上書展2021_inside》即日起至31日，活動期間除單筆消費滿500元即可登記抽66折折價券，每日單筆消費滿888元還可登記抽88 momo幣，讓消費者買越多省越多。

(工商 )