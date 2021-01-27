高雄市刑大偵三隊警方今宣布破獲一起毒品案，逮捕擔任藥頭的洪姓主嫌及其女友、同夥共5男1女，警方查出洪嫌等人專在北高雄一代販毒，在農曆春節前掌握洪嫌住處，前天上午趁嫌犯還在呼呼大睡時，衝進屋內逮人，洪嫌睡眼惺忪就逮，還嚇的以為自己在做夢。警方在屋內客廳桌上起獲毒咖啡等各式毒品100多公克、販毒所得16萬。

警方在洪嫌位於橋頭區的處所起出各式毒品及現金等證物。（圖／讀者提供）

高雄市刑大偵三隊警方日前獲報，以洪姓嫌犯（32歲）為首的販毒集團，專門在北高雄一代販售二級毒品牟利，經布線追查，發現洪嫌等人十分狡猾，會不定期更換住所，以機車和汽車輪替交通工具，警方在農曆春節前，掌握洪嫌等人落腳在橋頭區，於是向橋頭地檢署申請搜索票，前天上午衝入屋內逮人。

當時洪嫌等6人還在屋內呼呼大睡，一群人睡夢中就逮，警方發現屋內一片凌亂，客廳桌上堆滿毒咖啡包、一粒眠、安非他命及海洛因等各式毒品、販毒現金16萬及電子磅秤等物，其中孫姓男嫌還是通緝犯；洪嫌警訊時還護著女友供稱，「毒品是自己吸食，和女友無關」，警方未採信其說詞，訊後全案依違反《毒品危害防制條例》罪嫌送辦。

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(中時新聞網)