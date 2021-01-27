民眾雖知道是演練，但還是直呼逼身「像看警匪片」。（姜霏翻攝）

年關將近，為加強金融業者對強盜、搶奪案件的應變能力，大園警分局於27日上午結合華南銀行觀音分行辦理防搶演練。由於過程相當逼真，在場民眾雖然知道這是演練，卻還是被現場的氣氛嚇到，直呼「好像在看警匪片」。

警方表示，此次演練是模擬2名歹徒騎乘機車，於銀行外觀察內部情形，趁行員忙碌疏於防範之際，持槍闖入挾持保全並對空鳴槍，喝令行員交出現金，行員先將鈔票丟出來爭取時間，並趁機按下警鈴報警。

歹徒聽到警鈴大響後倉皇逃逸，巡邏員警據報趕到，立即衝上前將其中一名歹徒手中的槍枝奪下並予以制伏，另一名歹徒雖騎車逃逸，但仍被線上警網圍捕攔截，2名嫌犯雙雙落網，由於演練過程逼真，也吸引附近民眾駐足查看。

大園分局表示，農曆年節將近，民眾提領大量現鈔需求增加，各金融機構易遭歹徒覬覦而發生強盜、搶奪等犯罪。此次辦理防搶演練，除提升銀行行員應變能力，達到預防犯罪宣導的效果外，同時也提醒民眾，提領大筆現金時應結伴同行，必要時也可聯繫警察協助護送返家，降低被行搶的機會。

(中時 )