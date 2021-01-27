被稱作「人民保母」的波麗士大人，民眾有難刻不容緩，嘉義縣鹿草鄉碧潭村龍湖宮日前因三代浮佛誕辰，廟方邀請知名歌仔戲叩謝神恩，大批民眾前往參香添香油錢，假日期間金融機構不受理儲蓄業務，廟方收到大筆香油錢後，擔心遭不肖分子覬覦，跑到鹿草聯合所請求協助，警員特別提供槍械室供廟方暫存金錢，被鄉親大讚是「香油錢最佳守護者」。

龍湖宮每逢神明誕辰，都會請來歌仔戲班為神明祝壽，眾多信眾紛紛聚集到廟宇，前陣子廟方邀請知名歌仔戲演出，許多信眾去廟裡拜拜後捐獻香油錢，結束後，廟方清點功德箱裡的香油錢後，當時接近凌晨時分，怕有不肖分子潛進廟宇，破壞功德箱、偷走香油錢，憂心忡忡地到當地派出所請求協助。

鹿草聯合所值班黃姓警員，看到有民眾半夜11點多抱著一包厚厚的錢衝進來，趕緊上前詢問，得知龍湖宮因假日期間金融機構無法辦理儲蓄業務，想請託警方代管，面對數十萬元的鉅款，警方不敢掉以輕心，提供槍械室供廟方暫存金錢，24小時全天候戒備。

鹿草聯合所副所長李文智表示，每逢大型廟會活動遇上周休，或春節期間，常有廟宇將收到的大量香油錢，拿到所裡請託警員代管，直到平日金融機構有營業，才來拿回去；槍械室24小時處於上鎖狀態，也有警力在旁全天候戒護，防盜等級絕對不輸保險箱。

(中時 )