太平輪海難72周年，基隆市府與罹難家屬27日至紀念碑悼念。（陳彩玲攝）

太平輪海難72周年，基隆市政府與罹難家屬27日至紀念碑悼念，市長林右昌表示，海軍營區已遷移，沙灣歷史文化園區5月完工，未來罹難家屬、民眾皆能自由進出參訪，一同重新認識這段歷史。

林右昌說，感謝罹難家屬讓太平輪的歷史沒有被埋沒，他指出，為讓民眾能夠自由參訪太平輪紀念碑、家屬可以隨時追思，啟動沙灣歷史園區的再造行動，除了中濱營區遷移，未來還會重現沙灘地景，透過規畫跟設計的方式，讓歷史場景、空間重現。

1949年1月27日，太平輪從中國上海航向基隆，在舟山群島附近海域與貨輪建元輪相撞發生海難，造成近千人罹難。（陳彩玲攝）

太平輪海難72周年，基隆市府與罹難家屬27日至紀念碑悼念。（陳彩玲攝）

文化部政務次長彭俊亨表示，太平輪遇難旅客紀念碑所銘記的不只是家屬的思念，更是代表戰亂時代渴望奔向自由與和平的精神，而基市府推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，打破過去單點、單棟、個案的文化資產保存模式，彰顯基隆多重歷史文化價值及族群融合的大航海氣度與精神。

文化局長陳靜萍指出，過往海難家屬們進行追念憑弔，往往會因為軍方營區而有所阻礙，直到2017年將軍方圍牆拆除退縮，讓紀念碑有機會重見於世人，未來將嶄新成為沙灣歷史文化園區，把歷史文化價值帶入生活空間，讓更多後代世人關注時代故事，園區預計5月完工。

太平輪海難72周年，基隆市府與罹難家屬27日至紀念碑悼念。（陳彩玲攝）

1949年1月27日，太平輪從中國上海航向基隆，在舟山群島附近海域與貨輪建元輪相撞發生海難，造成近千人罹難，遇難者包括知名球評張昭雄之父、鑑識專家李昌鈺之父。

(中時 )