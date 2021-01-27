為了幫助遶境防疫工作順利進行，萬泰科技和拱天宮攜手，超前佈屬防疫工作，今年共捐贈50萬個ACT防疫口罩，供廟方及遶境信眾使用，並於擲筊儀式前進行捐贈及過爐儀式，除了善盡社會責任，更希望為全民打氣，祈求遶境過程一切順利，透過創新科技的力量，在疫情時代貢獻一份心力，和台灣人民一起抗疫護家園。

董事長張銘烈表示，ACT防疫口罩，是萬泰科技攜手口罩國家隊所推出的產品，不僅可以阻隔細菌與病毒，口罩的透氣率更達到一般平面醫用口罩的兩倍以上。關鍵技術就在於使用了”銀銅鈦濺鍍抗菌”材料（簡稱ACT），讓口罩能不沾細菌與病毒。萬泰ACT抗菌及抗病毒材料，使用物理抗菌的原理，過程和銀離子的抗菌方式不同，沒有釋出的問題，不具細胞毒性，也完全沒有皮膚刺激性與敏感性的問題。

白沙屯拱天宮主委洪文華表示，遶境過程中因為頻繁的儀式，信徒難免會在過程中多次穿脫口罩，而氣候及人潮所帶來的悶熱則更加凸顯了口罩透氣率的重要。用手調整口罩所帶來的手部汙染及透氣率不佳所造成的漏氣問題均會帶來二次感染的風險，萬泰ACT材料的抗菌抗病毒效率，遠遠高於一般銀離子抗菌效果的數倍，不但能避免二次感染的風險，也同步提升口罩使用上的安全性，讓戴口罩變得更加舒適，大幅提升防疫成效。

萬泰科技善心不落人後，董事長張銘烈2019年接觸白沙屯遶境活動，在遶境期間看到信眾的無私奉獻，感受到台灣人發自內心的熱情、好客與付出精神，以及信眾們對媽祖虔誠的心，因此決定在2020年號召員工參與9天8夜的遶境活動並發送30萬個口罩，更在今年2021年延續這項善舉，再度親領員工同走2021進香之路，以人文關懷善心在台灣這塊土地種下溫暖與愛的種子，同時加碼發送50萬個ACT防疫口罩。

疫情嚴竣，防疫視同作戰，而民俗信仰更是民眾尋求內心慰藉的管道，在遶境中確保防疫工作完善，需要大家共同努力，成立四十年以上的萬泰科技，一直善盡社會責任，在這個非常時期，為防疫盡一己之力，並持續致力於開發更多防疫生活用品，本次積極協助拱天宮加強防疫工作，在白沙屯媽祖遶境前，宣佈捐贈50萬個ACT防疫口罩，更將號召員工於遶境期間發放口罩，期盼遶境過程一切順利平安。

(工商 )