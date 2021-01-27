年終歲末，中鋼董事長翁朝棟27日在寫給全體員工及寶眷一封信，除提前向大家拜早年外，也表示去年是中鋼面對空前危機和艱鉅挑戰的一年，好在在全體同仁忍團結和寶眷的共體時艱、及企業工會的鼎力支持和協助下，拚出全年合併稅前淨利27.68億元，這是中鋼無比艱辛的重大成就，更是所有中鋼人的榮耀。

以下是翁朝棟給同仁和寶眷一封信的內容:

勝者尤須繫盔緒 邁向中鋼下個璀燦五十年-歲末給中鋼全體同仁及寶眷的一封信

敬愛的中鋼同仁及寶眷們：大家好！

在送走庚子鼠、迎接辛丑牛的前夕，先向大家拜早年，祝福所有中鋼同仁及寶眷們：新年快樂，恭禧發財，牛轉乾坤，喜樂平安！

過去這一年，是我們面對空前危機及艱鉅挑戰的一年，也是我們一起堅忍拼戰並創造榮耀的一年！

去（109）年在美中貿易戰的霸王級經濟寒流籠罩下，又爆發遍及全球的新冠肺炎疫情，我們面對了中鋼建廠以來最嚴厲的挑戰，形勢之險峻更甚於12年前的金融海嘯！去年上半年疫情擴散，多國鎖國封城，貿易停滯，鋼鐵市場低迷，公司連月虧損。所幸，在大股東及董事會的指導下，全體同仁堅忍團結、寶眷們共體時艱、企業工會支持與協助，以及經營團隊應變得宜，我們面對前所未見的危機挑戰，努力將衝擊降到最低，到下半年終於突破困境，自8月起單月轉盈，並力拼出全年自結合併稅前淨利達27.68億元。這是無比艱辛的重大成就，更是所有中鋼人的榮耀！

在去年堪稱「刻骨銘心」的艱困時期，公司經營團隊做了幾件重要事情。首先，我們採行創新彈性、貼近市埸的新盤價制度：去年亞洲主要鋼廠受美中貿易戰及新冠肺炎疫情影響業績大幅下滑，日本鋼廠連續虧損兩年，韓國浦項鋼鐵也在第二季出現建廠後首次虧損；大環境下，中鋼無法倖免，自前年11月至去年7月連續虧損。面對重大挑戰，經營團隊積極應變、勇於創新突破。在業務端經縝密規劃，於去年2月採月盤與季盤分流並行新盤價制度，再於10月起實施N+1月盤模式（10月開出11月盤價），以即時貼近市況與縮短交期，提升產業鏈競爭力，終在年底前拉出漂亮尾盤，帶領國內鋼鐵產業走出黑暗隧道，揚眉吐氣迎向新榮景！

其次，我們提前部署啟動貳號高爐大修：高爐大修依慣例是排在10月份啟動，為的是避開颱風與豪雨季節，去年為因應疫情衝擊，調節產銷，掌握先機，為景氣回升蓄積生產動能，公司毅然提前於去年7月底啟動貳號高爐大修。我們克服了國外顧問無法入境的困難，在基本設計及細部設計上全部由中鋼團隊自己完成，尤其是導入AI人工智慧、建置27個智能模組，完成第一座智慧高爐，為臺灣鋼鐵業AI新時代揭開序幕！慶幸的是，天佑中鋼，去年沒有颱風入境，也沒有嚴重豪大雨，高爐大修順利完成，已於去年12月17日開爐，適逢國際鋼市回溫，讓我們得以全能生產，衝出亮麗的成績！其三，我們為轉爐石去化打通任督二脈：中鋼建廠以來，轉爐石去化一直是最頭痛的瓶頸難題。在政府相關單位指導協助下，我們於106年2月28日起循法依序推動轉爐石填海造地應用，歷經40個月鍥而不捨努力，終於在去年7月1日經環保署環評大會審查通過「臺北港轉爐石填海造地環差報告」，為轉爐石去化沈痾建立突破性進展之重要里程碑，讓中鋼可以更無後顧之憂的永續發展。

其四，我們參與新北市淡海輕軌工程完成通車、高雄輕軌二期工程復工，且興達海基承製的第一座水下基礎已完成轉接段（TP）與上部結構的製造組裝之新里程碑。

此外，公司也積極回應社會上的環保呼聲，於去年經董事會通過共計投資118億8千萬元，進行重大環保改善工程，有效降低碳排量，善盡企業社會責任。而自疫情爆發以來，我們嚴肅面對各項挑戰提前部署，推動各廠處應變計畫，並規劃人力調度機制；同時成立產業關懷小組，提供客戶支援與服務。更於去年8月起單月轉盈，公司雖處艱難時期，但為落實照護同仁，仍於9月完成從業人員年度調薪、周全福利，共享辛勤耕種的果實。

從國際鋼市復甦及中鋼新開的盤價，我們對在新年度創造V型反轉具充分信心；但，我們應展現作為產業龍頭的高度和格局，考量中下游業者國際接單競爭力，福氣不一次享盡，才能帶領臺灣鋼鐵產業一起再攀高峰、開創新榮景。今年適逢建廠五十週年，也是中鋼迎接下一個五十年最關鍵的奠基年。為擘劃未來發展，公司在去年初宣示以高值化精緻鋼廠及綠能產業為發展雙主軸，經營團隊引領研議策略與行動方案，續於集團經營會議與經理部門主管及子公司負責人檢討精進，並送請董事會通過，成為中鋼未來發展的共識、願景。公司自110年元月起戮力推動發展此雙主軸，務必持續精進、落實達成，開創新局。努力方向如下：

一、高值化精緻鋼廠中鋼不再只追求生產物美價廉鋼品，而是透過智能創新，創造更大的鋼鐵價值。規劃開發「具高技術含量、高獲利能力及高產業效益」的精緻鋼品，目標114年達整體產品銷售占比10%、119年達20%，將持續進行設備及製程能力鑑別與改造，提升產品製造效能，建構全程智慧鋼廠落實產銷智能化。中鋼除自身努力精進，更要致力於上下游共榮，持續推動產學大聯盟及用鋼產業升級，整合產官學研資源集成創新。

二、發展綠能產業全球暖化趨嚴重，為持續調適脫煤減碳壓力，推動各項節能減排工作、發揮鋼廠高溫製程特色，建構區域能資源整合系統。依國家綠能政策，114年再生能源發電量占比為20%，我們將持續投入綠能及循環經濟相關業務，開發/掌握節能、創能、儲能、系統整合等綠能核心技術，深耕太陽光電產業與用鋼、離岸風場水下基礎、綠能鋼品與材料及電動車產業鏈發展。

慶祝建廠五十週年之際，我們更加緬懷所有篳路藍縷、胼手胝足、開疆拓土的中鋼前輩，同時也感念盡忠職守、夙夜匪懈、精益求精的全體同仁，是大家的群策群力，讓中鋼克服各種困難險阻、屢創榮耀，我作為一位服務中鋼41年的老兵能與大家同心打拼，深感何其榮幸！迎向中鋼下一個五十年，謹以古云：「天道酬勤、地道酬善、人道酬誠、商道酬信、業道酬精」和全體同仁互期共勉，大家堅守崗位、無私無我、戮力精進。同時，分享與中鋼精神相融貫的日本古諺：「勝者尤須繫盔緒」，這句話的意思是：打勝仗的將士更須把頭盔的帶子繫好、綁緊；不因勝利而得意忘形、不因成功而鬆懈怠慢，仍須堅守本分、確實做好工作，才能勇猛精進、不斷攀登高峰。我們堅信，秉持「天道酬勤」、「勝者繫盔緒」的理念態度，必能昂首闊步邁向下一個璀燦的五十年！

再次感謝全體同仁做好防疫及堅守崗位，戰勝困難與挑戰；也特別感謝駐外同仁及寶眷的體諒及您們因疫情無法如常返國述職或眷探的艱辛！無論同仁在國內或海外，都是中鋼大家庭的一員，家人間的關懷最溫暖！在此農曆春節前夕，誠摯的祝福中鋼大家庭所有家人「牛轉乾坤鼠氣消吉星高照鴻運來」；祈祝公司營運昌隆、蒸蒸日上，開創新局。敬祝全體同仁及寶眷們新春愉快健康平安

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