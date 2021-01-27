因應桃園醫院發生新冠肺炎院內感染，中央流行疫情指揮中心今宣布調整醫療院所門禁及人員管制措施，北北桃地區所轄醫院即日起至2月9日止，除動手術、加護病房等例外情形，一律停止開放探病，住院病人的陪病者則限1名。

指揮官陳時中表示，考量桃園醫院就醫民眾主要分布於北北桃地區，台北市、新北市及桃園市所轄醫院即日起至2月9日止，除例外情形外，停止開放探病，若有例外情形可開放探病。

例外情形包括1.病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件，2.急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明之需要，3.其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

民眾若進入醫療機構務必全程佩戴口罩、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生。如無法佩戴口罩，則要求民眾咳嗽或噴嚏時用衛生紙遮住口鼻，以降低病毒傳播風險。醫療機構倘遇主動規勸或瞭解原因後提供適當協助，仍無故不配合佩戴口罩者，可報請地方主管機關依據傳染病防治法第36條規定，依同法第70條處新台幣3千元以上1萬5000元以下罰鍰。

指揮中心提醒民眾，盡量避免不必要的陪病或探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視；若仍有實地探視需要，應配合實名登記及院方相關管理措施。

(中時 )