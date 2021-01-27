大甲鎮瀾宮除夕夜不發小紅包 8萬份委由里長發送 14:182021/01/27 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鎮瀾宮已印製8萬份小紅包，取消除夕夜排隊領取，委由當地里長發送。（鎮瀾宮提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鎮瀾宮已印製8萬份小紅包，取消除夕夜排隊領取，委由當地里長發送。（鎮瀾宮提供／王文吉台中傳真） 鎮瀾宮已印製8萬份小紅包，取消除夕夜排隊領取，委由當地里長發送。（鎮瀾宮提供／王文吉台中傳真） 疫情嚴峻，大甲鎮瀾宮日前宣布取消除夕夜搶頭香，但維持開廟門傳統，至於已印製8萬份小紅包則取消排隊領取，改由各里長發放給民眾。梧棲浩天宮以往由信眾贊助印製1000個10元小紅包，今年也取消大年初一發放。 鎮瀾宮表示，今年農曆過年因防疫升級，已印製的8萬個小紅包，日前發放給大甲、大安、外埔等3區里長，由各里里長轉送民眾，部分小紅包則發給義工、志工及香頭宮廟等，除夕當天不再提供民眾排隊領取，以避免群聚風險。 新北春節18間宮廟活動取消 法鼓山除夕撞鐘改採線上直播 抗疫不忘送暖 中國醫攜手企業紅包傳愛 (中時 ) #紅包 #過年 #鎮瀾宮 #大甲 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 飼料漲影響豬價 立委喊超前部署 04:102021/01/27 生活新聞 空軍女軍官遭室友罵：別吠 2同袍發文霸凌慘挨告 13:442021/01/27 社會 麻豆名師揮毫送春聯活動照辦 改到公所前實名制入場 15:212021/01/27 寶島 美國疫苗大缺貨 下月死亡數恐破50萬 04:102021/01/27 國際大事 國民黨反萊豬公投 馬英九疾呼：不該把台灣健康犧牲在萊豬上 13:182021/01/27 政治 蔡詩萍》寫給女兒以及她未來的男友們之十六 15:052021/01/27 生活 水噹噹溫馨送暖 助邊緣戶過好年 13:492021/01/27 寶島 李艷秋悼恩師白銀 「她是我一輩子的貴人」 14:202021/01/27 娛樂 姊妹縣馳援 金門縣長楊鎮浯跨海送酒精 鄭文燦：患難見真情 10:402021/01/27 生活 新年新未來 民進黨新竹市黨部推出新視覺、新制服 13:532021/01/27 政治 暴富就看這次！命理師曝尾牙中獎6妙招 09:072021/01/27 運勢 生活熱門新聞 168噸美豬入台 萊劑檢測結果出爐 - 生活 - 工商 最後冷氣團下探9度時間曝 專家：暖到過年 - 生活 地方開第一槍！北市1千例確診 將大規模停班停課 - 生活 保險員揭防疫保單背後真相 網驚：白花500元 - 生活 快對發票！全聯千萬大獎得主開在這家店 - 生活 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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