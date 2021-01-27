鎮瀾宮已印製8萬份小紅包，取消除夕夜排隊領取，委由當地里長發送。（鎮瀾宮提供／王文吉台中傳真）

鎮瀾宮已印製8萬份小紅包，取消除夕夜排隊領取，委由當地里長發送。（鎮瀾宮提供／王文吉台中傳真）

疫情嚴峻，大甲鎮瀾宮日前宣布取消除夕夜搶頭香，但維持開廟門傳統，至於已印製8萬份小紅包則取消排隊領取，改由各里長發放給民眾。梧棲浩天宮以往由信眾贊助印製1000個10元小紅包，今年也取消大年初一發放。

鎮瀾宮表示，今年農曆過年因防疫升級，已印製的8萬個小紅包，日前發放給大甲、大安、外埔等3區里長，由各里里長轉送民眾，部分小紅包則發給義工、志工及香頭宮廟等，除夕當天不再提供民眾排隊領取，以避免群聚風險。

(中時 )