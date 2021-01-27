台中小林夫妻因忙打零工，2019年間起常將3名女兒托給鄰居何男照顧，並陸續向何男借錢欠了16萬元，因何男有意收養當時6個月大的小梅，兩夫妻前年竟以19萬元賣女抵債。何男自去年2月起還3次邀小林的7歲大女兒到家裡洗澡，竟趁機猥褻、性侵得逞，小林妻子發現報案。台中地檢署以何男涉性侵起訴後，案由法院審理後，再追出小林夫妻賣女給何男，依買賣人口罪將等3人起訴。

36歲小林與33歲妻子在中市租屋，生育3個女兒，當時大女兒小莉7歲、二女兒近2歲、小女兒小梅6個月大，夫妻倆因忙於打零工，自2019年6、7月間常將女兒委託給也是租屋的鄰居何男照顧。此外，兩夫妻經濟貧困，還陸續向何男借錢支付房租及生活費，共積欠16萬元。

小林夫妻無力償還借款，又因何男有意收養小梅，只是不知合法收養程序，夫妻在2019年8、9月間竟以19萬元價格，要將小梅賣給何男抵債，中間差額3萬元，則由何男分5期按月支付補足。

何男用錢買了6個月大的小梅，還對7歲小莉打起壞主意。他以小林家空間不足，小莉必須睡地板為由，邀小莉到他家同睡，並利用小莉年幼懵懂，自去年2月間至3月4日間，3度趁機在住處浴室幫小莉洗澡時，不顧她陸續以腳踢開、以手推掙扎，對她猥褻、性侵得逞。

因林妻送小莉上學時，發現她頸部有咬痕，追問才發現小莉竟遭幫忙照顧女兒又借錢的鄰居何男性侵，而向警方報案。

何男到案辯稱，他只是單純幫小莉洗澡，是小莉要玩吸血鬼遊戲，他才親吻小莉頸部，而留下吻痕。檢察官不予採信，去年依加重強制性交、加重強制猥褻等罪將何男起訴。

何男在去年3月5日付清買小梅的款項後，要辦理收養小梅程序，委託張姓友人在同年3月11日帶小梅到區公所尋求協助，經公所人員通知警方到場處理，查獲小林夫妻賣女兒給何男，並查扣合約書及分期付款單據等證物。林姓夫妻及何男3人到案，坦承不諱，台中地檢署依買賣人口罪起訴小林夫妻及何男等3人。

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(中時 )