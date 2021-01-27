梭特2月4日登錄興櫃 14:192021/01/27 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 梭特（6812）將於2月4日登錄興櫃，根據櫃買中心資料顯示，梭特科技成立於2010年6月間，董事長兼總經理為盧彥豪，主要產品是IC/LED分類挑揀設備、IC/LED封裝設備、AOI自動光學檢測設備等，送件時資本額為2.71億元，梭特科技2019年營收4.32億元，稅前盈餘1.47億元，每股盈餘6.4元。 吳昕陽3策帶頭衝 興大中興新村校區 有譜 (工商 ) #梭特 #日登錄興櫃 #IC #LED #設備 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ABF再起 南電、景碩拉風 04:102021/01/27 證券．權證 首屆草嶺櫻花季 2月12日登場 04:102021/01/27 地方新聞 高鐵228連假加開102班車 29日開放預購 12:352021/01/27 財經 台股科技基金 布局搶先機 04:102021/01/27 投資理財 歐盟稅務黑名單 2月將大洗牌 04:102021/01/27 金融．稅務 《金融》金管會鬆綁募資限制 鼓勵企業併購製造業 08:362021/01/27 財經 電動車概念股最吸睛 多檔衝漲停 12:392021/01/27 財經 《電腦設備》神基半強固旗艦筆電S410升級 3月2日上市 10:342021/01/27 財經 新竹縣9個公所 初一至初四停收垃圾 12:052021/01/27 寶島 集保主辦臺灣ESG及責任投資論壇27日線上開講 10:002021/01/27 財經 宏碁爆18萬張天量 股價奔漲停 13:272021/01/27 財經 財經熱門新聞 散戶急哭：台積電殺完沒？專家曝驚悚價 殺戮快結束 - 財經 美晶片老大變臉 沒必要砸170億追趕台積電？ 三星陷困境 - 財經 一票空貨櫃急衝大陸 美180億元農產品下場慘爆 - 要聞 最黑暗的3天 台積電大暴殺 專家洩2大恐怖兇手 - 財經 成立僅三個月...鴻華接單交車 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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