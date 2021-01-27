梭特（6812）將於2月4日登錄興櫃，根據櫃買中心資料顯示，梭特科技成立於2010年6月間，董事長兼總經理為盧彥豪，主要產品是IC/LED分類挑揀設備、IC/LED封裝設備、AOI自動光學檢測設備等，送件時資本額為2.71億元，梭特科技2019年營收4.32億元，稅前盈餘1.47億元，每股盈餘6.4元。

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(工商 )

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