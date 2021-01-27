工研院「展望2021暨CES重點趨勢研討會」27日登場，工研院產科國際所研究團隊觀測到，「疫情」是CES 2021最大公約數，「數位轉型」是2021年最重要的關鍵趨勢。副所長鍾俊元指出，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的確對全球產業衝擊極大，已加速產業服務端、生產端的「數位轉型」。

從CES觀察，今年的特色聚焦在後疫「新常態」的創新應用，大多數新產品、新技術都環繞著疫情的需求。建議臺灣服務端廠商，應加速運用數位工具，提供客戶零接觸服務體驗；生產端廠商則應充分運用數據加值生產製造，並投資於數位資產來創新價值。

觀測本次展會的最大特色，工研院產科國際所研究團隊表示，防疫（Disinfection）、智慧（Intelligence）、自動（Robotics）為後疫「新常態」的三大需求，並主要呈現在「居家」、「個人」、「城市」等三種創新應用領域上，透過運用高性能運算、網絡安全（Cyber security）、物聯網（IoT）等「共通性」科技提供智慧與安全工具或平台實現。

「居家」是結合工作與生活的活動總部，照顧到居家防疫需求；「個人」則重視個人化防疫與精準健康；「城市」的創新應用則強調公共衛生與零接觸商機。

根據工研院預估，2025年全球將有40％的員工在家工作、有75％的病患將使用數位醫療服務，且網絡安全防護服務將有187億美元市場；預計至2030年，第四、五級自駕車產值將達600億美元，從上述後疫創新應用趨勢與機會，展望2021年，我國產業應提早布局相關產品技術發展。

工研院產科國際所研究團隊指出，展會中可看到肺炎疫情導致生活型態改變，衍生諸多AI人工智慧感知應用商機。

展示重點歸納為三大方向：一、環境潔淨科技：透過空氣水質病毒的汙染偵測、與汙染物質成份濃度之分析判斷，藉此進行廣泛的環境監控。二、非接觸式科技：不論在居家或工作場所，透過科技使接觸感染機率降至最低。三、穿戴/手持/居家用品生理量測科技：包括手錶、耳機、戒指、貼片、手機等，導入各種生理感測元件/演算法，使用者能在減少前往醫院前提下隨時進行健康管理。預期後疫新生活型態將加速各種AI人工智慧感知應用市場的穩健成長，工研院預估2021年全球可望達到703億美元產值水準，相較2020年成長14.5%，展現出強勁市場動能。

作為推動數位生活轉型的重要推手，各廠在CES展出最前瞻的半導體技術與產品。工研院產科國際所研究團隊觀測，半導體產業未來發展有四大趨勢重點：第一、量產技術節點持續推進至7奈米與5奈米，2024年將進入2奈米，持續提升晶片運算效能；第二、客製化多核心遊戲機運算晶片，提供最佳與流暢的遊戲畫面，如Microsoft及Sony均採用AMD客製化的晶片；第三、AI人工智慧晶片持續進化至「認知智能」，經晶片精密解析後，讓顯示畫面更接近人眼所視的體驗；第四、半導體矽光子技術實現低成本光達模組，推動廣泛應用於自動駕駛車輛。在產業前景面向，展望2021年，半導體技術將持續推進至試產3奈米技術節點。

國際市調機構Gartner預估全球半導體市場在2021年將年成長11.6%，推升全球半導體市場達到歷史新高的5,020億美元規模。工研院產科國際所觀察台灣半導體產業技術持續推進與承接國際訂單之帶動，預估2021年台灣半導體產業總產值將成長至3.5兆元新臺幣的歷史新高里程碑。

汽車產業仍然2021 CES最受矚目的焦點之一。受到COVID-19疫情影響，CES 2021轉為全數位化展示，車輛領域仍有400家以上廠商參與盛會。工研院產科國際所研究團隊表示，高解析度影像雷達（Imaging Radar）成為傳統及新創廠商的新戰場，NXP、Continental、Vayyar、Arbe等從晶片到Tier 1系統供應商各推出解決方案。此外，順應電動化及智慧化的轉變，可觀察到Bosch、Aptiv、ZF等Tier 1大廠均啟動重塑新電氣電子架構，宣告未來移動將為軟體所定義。因應COVID-19，消費者對車輛內裝增加了抗菌、消毒、空氣淨化的需求，更進一步將個人車輛轉換為住家與工作場域外的「第三空間」，車輛內部空間轉化為智慧座艙，更大更多的螢幕、即時資訊串流、沉浸式音效，並導入人工智慧強調個人化的體驗，滿足駕駛與每一位乘客的需求。

另一個觀展亮點是數位健康的蓬勃發展。工研院產科國際所研究團隊表示，COVID-19疫情加速了數位健康的普及，家被重新定義，在健康照護上的重要性更加強化。從醫療到日常生活，盡現未來數位健康趨勢。由疫情帶動數位健康應用的成長，助長遠距醫療、非接觸式應用快速發展。除了防疫科技，可發現5G、AI人工智慧、XR等數位科技發展帶動的數位健康應用陸續在健康照護領域落地。

此外，因應生活型態（Lifestyle）而來的各項數位健康應用，也可看出數位健康科技持續擴大範疇。未來數位健康應用於不同場域之間的生理/生活數據的串連與整合度，將是未來的觀察重點。

觀測CES 2021，「家」扮演推動新經濟更重要的角色，加速了新媒體影音串流、娛樂、遊戲、遠距辦公、線上學習、健身領域的趨勢發展。主辦單位消費者技術協會（CTA,Consumer Technology Association）預估，2021年北美市場在軟體與影音串流服務支出，將成長11％至1,120億美元，其中影片串流支出成長15％至410億美元，音樂串流支出成長19％至100億美元，遊戲支出成長8％至470億美元。國際大廠Samsung、LG、SONY、Panasonic等知名業者以AI人工智慧融入沉浸體驗影音科技，展示各項無縫連結智慧生活解決方案，包括：一、8K、Mini/Micro LED、可捲螢幕、透明顯示、電競新品、空間音訊、TWS等新興視聽裝置；二、5G智慧場域應用擴大，智慧感知影音互動系統、防疫科技與非接觸式技術等讓創新概念落地，並豐富使用者體驗，引領未來美好生活樣貌與推動全球科技產業向前邁進。

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