部立桃園醫院群聚感染案截至目前為止，共造成9名院內感染、6名社區感染，2醫、4護、2患者、1外籍看護、6家屬共15人確診。中央流行疫情指揮中心今宣布沒有新增個案，但明起將針對另一棟原本屬於隔離區的綜合大樓309人也全數採檢。

陳時中說，到現在82人現在陰性解隔離143人，前端前進指揮所基本計畫，適度交換，兩批人力替換可能會更安全，目前計劃是這樣。

陳時中表示，目前醫院感染整體情況，疫情不斷變化，有些專家比較悲觀、有的樂觀，這些都是值得參考的意見 有任何變化做滾動式檢討，先把防火牆建立起來，準備接下來，基本上就追朔的進行的工作算是順利，呼籲若自己覺得有接觸，沒有被通知到請跟我們聯繫，我們會視情況匡列。自己也要把口罩戴好，有狀況就通報。

陳時中宣布，護理之家已全數檢測完畢，結果都是陰性；而綜合大樓明後天起，共有309人會做PCR檢測，這原本是完全區隔的區域，加上環境的採檢，再過兩週（2月4日）會再做一波全院的採檢，包含留院員工、要返院的員工等。

陳時中解釋，綜合大樓起初做過相關疫調，相關的接觸幾乎沒有，因此被列為完全切割區域，如今過了一段時間，若裡面友發生任何事情，過段時間的採檢結果會很清楚，所以大概就是再次確保綜合大樓的乾淨，並做環境消毒。

(中時 )