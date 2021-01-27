受疫情影響，信眾多戴上口罩防疫，廟前人潮略有減少。（巫靜婷攝）

受疫情影響，拱天宮於廟門入口實施人流管制。（巫靜婷攝）

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮，27日下午1時許擲筊決定2021年前往雲林北港媽祖進香時程，受疫情影響，廟方不僅在廟門出入口進行人流管制，也決定直播擲筊過程，結果出爐，白沙屯媽祖將於國曆4月11日深夜起駕出發、4月19日下午回宮，往返期程共8天7夜。

拱天宮依往例於農曆12月15日，由值年爐主向媽祖擲筊請示隔年白沙屯媽祖進香期程，今天的筊筶由拱天宮管委會副主委林文敦主持、值年爐主駱廖淑姣擲筊請示，重要時程出爐：

農曆2月28日（國曆4月8日）深夜11時30分放頭旗

農曆3月1日（國曆4月11日）深夜11時15分登轎、11時40分出發

農曆3月5日（國曆4月16日）到北港

農曆3月6日（國曆4月16日）深夜11時進火

農曆3月8日（國曆4月19日）下午2時45分回宮

農曆3月19日（國曆4月29日）深夜11時開爐

拱天宮訂於國曆3月12日起受理現場報名，當天上午6時開放拱天宮餐廳供信眾排隊，前置作業完成後始發放號碼牌、依序叫號至辦公室報名。

去年白沙屯媽祖進香活動，因疫情關係一延再延，首次在農曆5月南下進香，面對防疫與酷暑考驗，最終還是順利完成。

拱天宮主委洪文華表示，以往進香擇日是由農曆2、3、4月辦理擇日，還沒爆發疫情的時候，擇日結果都是農曆4月進行進香活動，以前覺得農曆5月會太熱，不過去年延到5月已經有經驗了，所以還是要擲筊看媽祖的意思。

拱天宮表示，一定會配合政府防疫政策，針對管委會與進香工作人員造冊實名制管控，戴口罩、量體溫、酒精消毒，做到防疫規定，並簡化相關進香儀式，以減少群眾聚集時間。

(中時 )