其中以火災爆炸及化學品管理缺失項目最多，達69項次、占4成3。（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

旭富製藥桃園廠大火震驚各界，新北市勞檢處去年實施火災爆炸危害預防專案檢查，抽查的30家工廠全不符規定，其中以化學物品未標示、未安裝防爆電氣設備為最常見違規項目；勞工局表示，目前28家工廠已完成改善，僅擁立企業、信綺絲織廠2家公司未改善，各處以3萬元罰鍰，將持續追蹤至全部改善為止。

新北市勞檢處去年針對轄內30家工廠實施「先輔導後檢查」，初檢發現30家工廠全部違反作業安全規定，缺失項次達159項，其中以火災爆炸及化學品管理缺失項目最多，達69項次、占4成3。

勞檢處科長羅棨峰說明，最常見的違規項目，大多是工廠內的化學用品未做明確標示，如有機溶劑、油脂溶劑等，恐讓作業員疏於注意以致憾事發生，此外根據《職安法》規定，雇主對於高壓可燃性氣體的貯存場所，應選用防暴型的電器設備，是雇主常疏忽的違規項目。

勞檢處表示，經發函輔導改善並實施追蹤檢查後，30家不合格工廠改善率達92％，不過擁立企業、信綺絲織廠2家公司未改善，違規原因都是工作場所有易燃液體蒸氣或可燃性氣體滯留疑慮，卻未採取通風、換氣措施，或未使用具有防爆性能電氣機械、器具或設備，勞檢處已各處3萬元罰鍰，將持續追蹤至全部改善為止。

新北市勞工局呼籲，一旦發生職災，雇主除應承擔行政責任外，亦須負起民事賠償及刑事過失責任。提醒事業單位確實做好防災措施，避免火災爆炸意外的發生。

(中時 )