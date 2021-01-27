一出道就因主演《一起來看流星雨》爆紅的大陸清純女星鄭爽，近日爆出跟圈外人舊愛張恒秘婚、赴美找代孕、打胎棄養等醜聞，鄭爽因此重創形象，還被官方列為「劣跡藝人」不得曝光，前途毀於一旦，事發後，傳出鄭爽媽媽曾接受大陸親子網站專訪，吐露鄭爽從小到大20多年來受到精心控制，才栽培成了眾人眼前的一線女星，而鄭爽前些年開始的叛逆與放飛自我，就是成年後對母親的怨懟所致。

鄭爽代孕棄養醜聞鬧得不可開交，事後鄭爸爸解釋，鄭爽本是想與張恒攜手走向未來，但在孩子出生前男方被抓包多次劈腿，讓鄭爽心死分手，也因此在雙方父母溝通後續處理時，失控說出「打不掉，他X的煩死了」等情緒性用語，引起外界一面倒反感，鄭爸爸更不得不公開女兒因為工作關係，身體健康不佳是不孕體質的隱私，因此才會在秘婚後找代孕，只是沒想到夫妻感情早一步出問題，男方劈腿，鄭爽心碎分手，才導致今天的局面。

事發後，陸媒找到鄭爽母親劉艷受訪的文章，曝光她「培養明星女兒」的內幕，鄭母坦言在女兒長大後，母子關係惡化，鄭爽不願跟她溝通，自己接受了心理咨商後，又幫母親買了療程，劉艷是在接受了諮商後，才接受了自己是將年輕時無法實現的星夢缺憾，轉移到女兒鄭爽身上，從她出生以來，用「清單式童年」控制推進女兒走向一線女星這個目標，代價是母女關係就此脫序，難以彌補。

鄭爽母親從看見自己生下女兒、孩子被讚漂亮討人愛開始，將自己24歲糊塗成為家庭主婦、無法在舞台上發光發熱的缺憾，轉化為瘋了一般地栽培女兒走入演藝圈，制定「北影十年計劃」，一路狠心鞭策著鄭爽考上藝校，又在她出道後推著她成為紅星。

鄭爽確實地成了能夠滿足媽媽期盼的孩子，嚴苛自我管理的代價，是她失去與人群相處的機會，因為習慣了被要求，鄭爽也變得過度在意外界的眼光，鄭爽對於工作要求游刃有餘，但對「被關注」始終感到難以適從，在內心撕裂之際，所幸在崩潰邊緣尋求了心理專科協助，鄭爽曾吐露，其實自己並不想當演員，也覺得母親始終欠她一個道歉，而這個充滿血淚的女星養成故事，直到鄭爽鬧出代孕風波，才被再一次曝光出來。

(中時新聞網)