富邦媒（8454）斥資6億元興建的永康物流中心，27日正式啟用，富邦媒總經理谷元宏表示，momo自2018年開始積極投入南台灣物流倉儲的建設，除了總基地面積達6,000坪的台南永康物流中心正式啟用，momo也陸續在台南新營區、新市區、永康區、南區建置四座衛星倉，並且在新市區推動南區儲備運輸物流中心也已取得建照。

此次啟用的永康物流中心位置鄰近國道一號與台一線省道交通便捷，規劃可容納商品數為20萬，雖屬中型倉儲建置，但被賦予南區儲配運輸物流中心前哨站，擔負起「南台灣電商物流網」加速轉動的重責。momo也同步強化培育南部電商物流人才，預計將創造超過200個就業機會。

谷元宏表示，提升客戶服務為驅動公司成長的重要引擎，momo為強化南台灣物流網絡的服務能量，擴展快速到貨的服務區域，自2018年起積極投入南台灣物流倉儲的建設，將在大台南打造「南台灣電商物流網」，積極拓展最後一哩路的服務。

谷元宏指出，永康物流中心啟用後，展開在地供應鏈開發與配送運輸的擴展、南台灣消費大數據運算演練，加上自有物流配送公司富昇物流挹注，期盼於南台灣的物流服務力能發揮1加1大於2的綜效，富邦媒期盼與台南市政府、市民及供應鏈一同攜手打造大台南「科技創新數位」聚落，以期能為南部的產業與供應鏈發展盡一份力，進而提升整體消費與物流之服務力，創造多方互贏的新格局。

(工商 )