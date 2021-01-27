為力挺並感謝全台堅守崗位守護台灣的第一線人員，和億生活集團旗下香港米其林「添好運」一星港點，以及新加坡一星「了凡油雞．燒臘．飯．麵」推出優惠，醫護人員只要出示工作證或識別證，到全台分店消費，無論內用或外帶，不分時段，不限假日或平日，即可享有85折優惠。

醫護、檢疫、軍警、消防人員在第一線執行新冠肺炎（COVID-19）防疫工作，犧牲奉獻，為國家及人民守護健康，可為台灣民眾健康的守護者。因為有他們的堅守岡位、不辭辛勞，醫護檢疫人員在第一線照顧國人，全天24小時待命執勤；軍警消防人員工作內容五花八門，從救難救災到國人居家大小事，都一肩扛起，每當收到疫情通報，都需第一時間站出來，防疫視同作戰，等同於是把自己的性命奉獻給國家，防疫人員以救人為己志的高尚精神，應得到所有人的致敬。和億生活集團為表達感謝與關懷，全力相挺防疫英雄，讓防疫人員更有力量，為台灣守住防疫陣線。

疫情衝擊餐飲業，餐飲同業也是辛苦了!優惠活動將同步推出「餐飲自己人力挺起來，同享85折優惠」，餐飲同業人員只要憑工作證或識別證、名片等，至「添好運」、「了凡油雞．燒臘．飯．麵」全台分店消費，無論內用或外帶，不分時段，不限假日或平日，即可享有85折優惠，希望可以藉此提振餐飲業士氣，一起抗疫補元氣，大家一起加油。（以上85折優惠，即日起至2021年3月31日止，活動內容以分店公告為主）

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