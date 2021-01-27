2020年受疫情「黑天鵝」影響，造成不少產業動盪，然而永慶房產集團旗下加盟三品牌永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產依舊交出亮眼成績單，五大績效創下歷史新高：「總成交金額」突破4,600億元，「店總業績」較2019年成長3成、達190億元，「成交件數」突破41,000件，「聯賣業績」48億元與「聯賣件數」11,000件，也都有4成和5成的成長率，帶動「單店平均業績」一舉衝破2300萬元。

永慶加盟三品牌2020年不僅在全台衝出漂亮成績，在房市一級戰區的桃園區，成績格外亮眼，2020新展店突破21間店，帶動區域營業店數正式突破105間，穩居桃園最具規模的房仲品牌。2020年度「總成交金額」突破660億元，創下歷史新高，「店總業績」也較前一年(2019年)同期飆升6成2。

另一方面，「深度聯賣」發揮綜效，帶動桃園區「聯賣件數」年成長4成，「聯賣業績」更較前年同期增加6成，一舉提升「單店平均年業績」逼近2,500萬元，成為少數突破平均值的區域。

特別的是，桃園區眾多加盟店紛紛突破過去業績上限，2020年「店總業績」突破千萬元的店數，大幅增加3成，突破3千萬的店數是前年同期的1.6倍，「店總業績」突破5千萬的店數，是前年同期的3倍，業績達9千萬的加盟店就有3間。把業績帶進門的經紀人，績效當然不惶多讓，超過300位桃園區夥伴個人業績突破200萬元，而年度業績超過500萬元的經紀人，也逼近100位。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，現在不是單打獨鬥的時代，加盟總部投入完善的資源規劃，建立起團隊合作共好的「加盟」生態系才是不二法門！永慶加盟三品牌靠著「一人委託、百店銷售、千人聯賣」的深度聯賣策略，幫助加盟店業績年年成長，加上創新的數位科技工具，提供客戶高效率服務和圓滿成交。

(時報資訊)