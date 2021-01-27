美股財報季即將進入高峰，周二美股三大指數微跌，台股昨天指數跌破10日線，今早仍由電子股領軍反攻，一度回到15800點以及十日線之上，NB代工的宏碁(2353)強攻漲停，但權值最大的台積電(2330)股價仍大幅震盪，最後一盤壓低翻黑，使得台股僅小漲42點，至15701點，未能回到十日線，全日成交值2915億元。

台股今日開小高盤後，隨著台積電股價大幅震盪，台積電今股價最高625元，最低611元；台股早盤最高15837點，盤中翻黑至15642點，高低點差了195點。

美國企業財報亮眼但市場對於全球疫情持續擔憂，加上FED展開為期兩天的利率會議，市場觀望，終場美股四大指數自高點回檔，跌幅介於0.07%至1.54%，其中費半指數跌幅最大，台積電ADR下跌2.97%，聯電ADR下跌2.75%，特斯拉上漲0.26%，蘋果上漲0.17%。

台積電小幅開高1元為618元，早盤在平盤上下震盪，最高漲8元至625元，但台積電中場股價翻黑，最低跌到611元，尾盤時雖回到平盤617元以上，但最後一盤爆量翻黑，跌2元以615元作收，呈現連續第四天下跌。

另外，今日下午舉行法說會的聯電(2303)、聯發科(2454)早盤上揚，聯電尾盤也壓回到平盤，台股靠著聯發科強勢，以及鴻海(2317)集團續強，加上車用相關熱門股同致(3552)、貿聯-KY(3665)強者恆強，整體蘋概股以及特斯拉供應鏈漲多於跌，電子股多頭火力不減，支撐台股收盤守住15700點。

今日早盤，台積電開高，NB代工的宏碁(2353)強攻漲停。台股今日早盤一度大漲178點至15837點，回到十日線及15800點之上，但逢高遇賣壓，漲點縮至百點以內。

台股今日隨著台積電震盪，最後一盤台積電壓回，台積電今日股價連續第四天下跌，台積電未來能否止跌回升，仍是台股於封關前能否再攻的關鍵。

今日亞股早盤全數止跌反彈，但中場後也出現大幅震盪。台股今日上攻十日線未能竟其功，下檔為月線約15440點附近。

美股財報周登場，微軟、蘋果、特斯拉等科技巨頭都將在本周陸續發布財報，聯準會將在周三公布貨幣政策決議，也是本周受關注的重點。

美股進入財報季，產業利多可望延續，但台股受到外資針對台積電等權值股連續調節，繼周二回檔跌破10日線15812點，今日未能站回，加上農曆年前將於下周封關，有部分市場資金調節壓力，預期台股在一萬六千點關卡前震盪將持續。

(時報資訊)