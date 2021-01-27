每逢過年家家戶戶除舊布新，一位人妻抱怨，日前打掃時意外找到老公的存摺，翻開一看金額竟有120萬元，人妻氣憤的說，老公天天喊窮，家用僅給1萬6千元，讓她相當不滿，直說夫妻不該有秘密，財產應該共用，文發出短短12小時，引起網友熱議。

一位人妻26日在臉書專頁《靠北婚姻2.0》匿名投稿，她透露日前打掃時，發現老公把存摺藏在變電箱裡，裡頭則存有120萬元的存款，簡直把原PO嚇壞，事後詢問老公卻回應是「婚前存的錢，放到忘記」。

原PO完全無法被老公說服，氣憤的說是「爛藉口」，質疑丈夫是不想讓她知道。原PO開始翻舊帳，一一列出兩人過去的花費以及金錢觀，「當初說結婚沒什麼錢，喜宴只能一桌2萬8千元，蜜月不能去歐洲只能去日本，搭聯航，12天只能住便宜民宿，每個月只給1萬6千元家用」等語。

原PO生氣的說，夫妻不該有秘密，財產應該拿出來共用；甚至提到丈夫的收入是她的2倍，現在又翻出存款120萬元，她卻仍被丈夫要求共同負擔生活開銷，怒氣值衝破天。

文章公開後，短短14小時就在網上掀起熱烈討論，將近1000位網友寫下留言，不少人懷疑真實性，但更多人認為妻子觀念有問題，紛紛寫下支持原PO老公的留言，「看你寫完，不怪的他要防著你。看看」、「還能去日本不錯了，而且誰規定婚後要拿出來共用？那是他的錢欸」、「你老公給你的條件不錯阿，喜宴，日本，家用，還不知足，真的是看了很倒彈」。

(中時新聞網)