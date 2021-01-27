新竹市長林智堅27日到長和宮了解寺廟防疫工作，也藉此呼籲各大廟宇務必嚴格落實防疫。（陳育賢攝）

因應疫情升溫，新竹市長林智堅已宣布今年將不到各廟宇發放紅包，不過，因農曆年參拜仍是國人傳統信仰，預期各廟宇人潮將增多，市長林智堅27日特別到長和宮了解寺廟防疫工作，也藉此呼籲各大廟宇務必嚴格落實防疫。

因應春節將至，林智堅今天在長和宮親自示範如何參拜兼顧防疫，他全程佩戴口罩，經測量體溫、以酒精消毒手部後才入內參拜，並表示近期因疫情變化，本周開始升級防疫工作，桃竹苗是共同生活圈，也必須攜手防疫、團結合作，守住市民國人的健康。

林智堅也呼籲民眾走春拜廟時做好各項防疫工作，作為新竹市民信仰中心、廟宇的模範生，長和宮也設出入口管制人流，落實量體溫和噴酒精，並仔細消毒各項參拜物品。

長和宮主委楊金土則表示，為支持政府防疫政策，特別擲茭向媽祖請示，經過媽祖指示也認為「防疫優先」，決定暫停開放圖書館及文物館等附屬設施，並暫停提供點心、平安麵等餐食，待疫情穩定後再行開放，也請大家在防疫期間，配合政府防疫措施。

民政處長倪冠勛指出，新冠肺炎升溫，市府提前部署將停止舉辦室外500人、室內100人以上的集會活動，且集會活動須落實民眾維持社交距離全程佩戴口罩，暫停舉辦移動式接觸者眾多之廟會及遶境活動、暫停供應餐點、點心及福宴活動。

(中時 )